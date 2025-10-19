logo
Predstavom "Iza tih očiju" počeo 17. Zaplet: Gradsko pozorište "Jazavac" ugostilo regionalne umjetnike

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Premijerom predstave "Iza tih očiju", po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića, večeras je u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci otvoren 17. Međunarodni festival glumca "Zaplet".

Predstavom "Iza tih očiju" počeo 17. Zaplet Izvor: GP Jazavac

Organizator festivala Dragana Marić rekla je novinarima da je cilj manifestacije razmjena kulturnih sadržaja, te da se publici u Banjaluci omogući da prisustvuju vrhunskim pozorišnim ostvarenjima iz regiona.

"Veoma značajno nam je druženje u pozorištu sa ljudima koji vole i konzumiraju kulturu i njene sadržaje", navela je Marićeva.

Ona je istakla značaj pratećeg programa festivala u okviru kojeg publika može da razgovara sa glumcima svjetskog glasa, među kojima su Nebojša Cile Ilić, Tanja Bošković, Nela Mihajlović i Željko Stjepanović.

Na festivalu će biti izvedene i predstave pozorišta iz Beograda, Zagreba, Prijedor i Ljubljane.

Reditelj i glumac Nebojša Cile Ilić izrazio je zadovoljstvo jer mu je Gradsko pozorište "Jazavac" ukazalo povjerenje i angažovalo ga da režira predstave za koju je pisao i tekst.

"Predstava se bavi fenomenom pasa, odnosno odnosnom čovjeka prema psu", rekao je Ilić.

Svečanom otvaranju Međunarodnog festivala glumca prisustvovao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

SRNA

