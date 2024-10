Predstava "Cure" na Zapletu: Zatvoreni krug generacijske traume (FOTO)

U okviru takmičarskog programa Međunarodnog festivala glumca "Zaplet", koji se održava u banjalučkom Gradskom pozorištu Jazavac, sinoć je odigrana predstava "Cure" Kolektiva Igralke/HNK Rijeka.

Riječ je o dokumentarnoj predstavi koja je nastala na osnovu ispovijesti tri generacije žena - onih u 30-im godinama, njihovih majki od oko 60 i njihovih baka u devetoj deceniji života.

U predstavi igraju mlade glumice Sendi Bakotić, Ana Marija Brđanović, Anja Sabol i Vanda Velagić.

Riječ je o brutalno iskrenom komadu, u kome glumice bez mnogo suvišnih emocija prepričavaju najintimnija iskustva. Toliko iskrenom, da je u jednom momentu jednoj ženi iz publike pozlilo.

Slušajući iskustva svih žena, djevojaka i djevojčica stiče se utisak da su se stvari kretale na bolje, ali su kroz sve generacije stalni i nepromjenjivi samo ćutanje i stid.

Nakon predstave "Bakice" rađene 2020. ovo je druga saradnja riječkog Kolektiva Igralke i rediteljke Tjaše Črnigoj. Ovog puta autorke se bave temama odrastanja, prvih seksualnih iskustava i seksualnog obrazovanja nekoliko generacija žena.

Zanima ih šta različitim generacijama znači “izgubiti nevinost”, koliko ih je bilo strah neželjene trudnoće i kakvu su podršku imale u svom otkrivanju seksualnosti. Kroz intimno iskopavanje obiteljskih istorija, autorke i glumice susreću i stid i uživanje i ćutanje, jednako nudeći poziv na razgovor o stvarima o kojima inače ne pričamo.

O tome rediteljka kaže:

"S jedne strane dolazi do toga da se nabavljaju različiti materijali s interneta, što je dobro s obzirom na to da se tako mogu obrazovati o svemu o čemu nisu imali prilike u školi. Ipak, politička klima kreće se u suprotnom smjeru, smjeru koji zanemaruje da se dogodio informacijski bum koji nas može odvesti u bezbroj smjerova; od Endrua Tejta do nekoga ko je zaista seksualni edukator.

Jednostavno, djeca su danas prepuštena sama sebi. Naravno, to je bolja pozicija nego ona naših baka koje nisu znale, ni kako se zatrudni, ni dođe do ginekologa. Istovremeno, to predstavlja opasnost jer nema uređenih puteva koji se danas zbog niza faktora mogu razlikovati".

Večeras je na repertoaru predstava "Mislim da treba da razgovaramo" Gradskog pozorišta Podgorica, a nakon toga publiku, u okviru pratećeg programa očekuje razgovor s glumcem Nebojšom Ilićem.

