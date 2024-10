„Kauboji Las Dorasa“ otvaraju takmičarski dio „Zapleta“: Donosimo detalje programa festivala (VIDEO)

Još nekoliko dana ostalo je do otvaranja ovogodišnjeg Međunarodnog festivala glumca „Zaplet“ u Gradskom pozorištu Jazavac, a koji i ove godine otvara jedna premijera domaćina. U takmičarskom dijelu nastupaju pozorišta iz Prijedora,Beograda, Rijeke, Kikinde i Podgorice.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Festival Zaplet ove godine se održava od 20. do 26. oktobra pod sloganom „Punom parom“. Otvara ga premijera predstave „Bračno savjetovanje“ kojim GP „Jazavac“ najavljuje novu sezonu. Nakon toga, počinje takmičarski dio festivala, a led probija Pozorište „Prijedor“ sa predstavom „Kauboji“. Slijede dvije beogradske predstave „Kako sam naučila da vozim“ (Hartefakt) i „Kramer protiv Kramera“ (Beogradsko dramsko pozorište). Ove godine nastupaju pozorišta iz Rijeke sa predstavom "Cure" i Podgorice sa predstavom „Mislim da treba da razgovaramo“. Ovogodišnji „Zaplet“ zatvara predstava „Smrt čovjeka na Balkanu“, Narodnog pozorišta Kikinda.

Ljubiša Savanović, selektor festivala „Zaplet“ u razgovoru za MONDO rekao je da su se potrudili da dovedu predstave koje publika inače nema priliku da vidi.

„Ono što povezuje sve ovogodišnje takmičarske predstave je to da su dobre i zanimljive publici. Ove godine smo imali dobar izbor, a čak su bile još tri predstave u regionu koje smo planirali da dovedemo, ali prosto više nismo mogli“, rekao je Savanović.

Podsjetio je da će „Zapletu“ i ove godine nakon svake predstave biti organizovan razgovor sa glumcima, kao i jedna izložba.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Mislim da svi koji su navikli na koncept festivala će imati šta da vide“, rekao je on.

Pojasnio je i simboliku ovogodišnjeg naziva „Punom poarom“ kao i vizuala koji prikazuje lopatu zabijenu u mozak.

„Svjedoci smo da su svuda oko nas građevine, one nam više ili manje pomažu ili olakšavaju život. Taj naslov je kao i svake godine ironičan. Punom parom radimo, ali nisam siguran da li sve radi planski, a otud i ta lopata koja je zabijena u mozak. Čini mi se da bi sve to moglo bolje da se planira i razvija ili ćemo se na kraju u tim lopatama pobiti ili da će nam završiti u mozgovima“, poručio je Savanović.

„Kauboji Las Dorasa“ otvaraju takmičarski dio

Prijedorska hit predstava „Kauboji“ maratonske dužine od tri i po sata podijeljene u dva čina otvoriće festival. Riječ je predstavi reditelja Davida Alića, a koja je rađena po tekstu Saše Aničića.

Glumac Darko Stojić za MONDO je rekao da je priprema predstave bila kompleksna i da je riječ o hrabrom poduhvatu ekipe prijedorskog pozorišta.

„Sama predstava traje tri i po sata i za to je bilo potrebno dosta koncentracije. Nije često na našim prostorima igrati u mjuziklu. Kauboji svakako imaju elemenata mjuzikla, iako je ustvari prvenstveno komedija“, rekao je on.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodaje da „Kuboji“ nisu vestern žanr, i da je u tekstu urađeno dosta prilagođavanja prijedorskom stilu.

„Žanrovski se dosta razlikuju prvi i drugi čin. Ovaj tekst je dozvolio da se poigravamo sa lokalizmima. Nismo bježali od toga a nismo željeli da to bude previše potencirano. Kauboji su priča koja ne zavisi ni od vremena ni od prostora, to je univerzalan tekst koji ima svoju specifičnu težinu na kojem god geografskom položaju da je postavljen“, rekao je on

Osvrnuo se i na sam festival Zaplet koji kaže godinama raste i napreduje.

„Velika je čast igrati na Zapletu i otvoriti jedan takav festival. Ne osjećamo pritisak jer znamo da banjalučka publika dosta čeka ovu našu predstavu, a ranije nismo imali priliku da je igramo. Nadamo se da ćemo ispuniti sva očekivanja koje publika ima od nas“, zaključio je Stojić.

(MONDO)