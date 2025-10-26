Održana osnivačka skupština Pokreta "Sigurna Srpska" u Banjaluci (Foto)

U banjalučkoj dvorani Borik danas je održana Osnivačka skupština Pokreta "Sigurna Srpska".

Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Na čelu ovog pokreta je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PDP-a, dok su potpredsjednici Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta "Svojim putem" i Dejan Kojić, načelnik Pala.

Stanivuković je rekao da su Republici Srpskoj potrebne promjene, te da ovaj pokret okuplja ljude koji mogu da donesu te promjene.

"Naš cilj je da okupimo najbolje ljude", rekao je Stanivuković u obraćanju na svečanoj konvenciji PSS u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik".

On je pozvao narod da se na tom planu okupi, sabere i ujedini.

Zamjenik predsjednika PSS Igor Radojičić naveo je da je danas pravo vrijeme za okupljanje i podršku ovom pokretu, koji ima snage i znanja da unaprijedi ovdašnji sistem.

"Treba nam narodna i sigurna Srpska, Srpska svih građana", istakao je Radojičić.

Jedan od osnivača ovog pokreta Dejan Kojić rekao je da je Srpskoj potrebna nova energija i pokretačka snaga, koja će biti alternativa dosadašnjem upravljanju javnim preduzećima i institucijama u Srpskoj.

Pokret je formiran 19. oktobra na Jahorini, kada su predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, predsjednik Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić i političar Dejan Kojić potpisali sporazum o njegovom osnivanju.