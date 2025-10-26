logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Održana osnivačka skupština Pokreta "Sigurna Srpska" u Banjaluci (Foto)

Održana osnivačka skupština Pokreta "Sigurna Srpska" u Banjaluci (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

U banjalučkoj dvorani Borik danas je održana Osnivačka skupština Pokreta "Sigurna Srpska".

osnivačka skupština Pokreta "Sigurna Srpska" Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Na čelu ovog pokreta je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PDP-a, dok su potpredsjednici Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta "Svojim putem" i Dejan Kojić, načelnik Pala.

Stanivuković je rekao da su Republici Srpskoj potrebne promjene, te da ovaj pokret okuplja ljude koji mogu da donesu te promjene.

"Naš cilj je da okupimo najbolje ljude", rekao je Stanivuković u obraćanju na svečanoj konvenciji PSS u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik".

On je pozvao narod da se na tom planu okupi, sabere i ujedini.

Zamjenik predsjednika PSS Igor Radojičić naveo je da je danas pravo vrijeme za okupljanje i podršku ovom pokretu, koji ima snage i znanja da unaprijedi ovdašnji sistem.

"Treba nam narodna i sigurna Srpska, Srpska svih građana", istakao je Radojičić.

Jedan od osnivača ovog pokreta Dejan Kojić rekao je da je Srpskoj potrebna nova energija i pokretačka snaga, koja će biti alternativa dosadašnjem upravljanju javnim preduzećima i institucijama u Srpskoj.

Pokret je formiran 19. oktobra na Jahorini, kada su predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, predsjednik Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić i političar Dejan Kojić potpisali sporazum o njegovom osnivanju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pokret Sigurna Srpska Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ