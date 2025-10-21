Dodik komentarisao novi politički pokret, Stanivuković ga nazvao "prevarom koja sjedi u Palati predsjednika"

Milorad Dodik reagovao na osnivanje novog političkog pokreta u Srpskoj i predložio da se zove "Pokret sitnih strasti".

Izvor: PDP

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je novi pokret u Republici Srpskoj trebalo nazvati "Pokret sitnih strasti" (PSS), jer prema njegovim riječima u njemu prevladavaju povrijeđene sujete i izgubljene fotelje.

"Ujedinila se trojica - jedan sve stekao kroz DEMOS, drugi lomio asfalt trećem optužujući ga za korupciju dok je bio u SNSD-u, a onda je u istoriju politike ušao kao čovjek koji je za najbližeg saradnika postavio onoga kojeg zovu Trećina. I to je sve što treba znati o njima", naveo je Dodik.

"Nema naroda, nema politike - samo povrijeđene sujete i izgubljene fotelje", napisao je Dodik na "tviteru".

Ујединила се тројица: jедан све стекао кроз ДЕМОС, други ломио асфалт трећем оптужујући га за корупцију док је био у СНСД-у, а онда је у историју политике ушао као човјек који је за најближег сарадника поставио онога којег зову Трећина.



И то је све што треба знати о њима.… — Милорад Додик (@MiloradDodik)October 21, 2025

Odmah nakon ovog posta, reagovao lider novoosnovanog pokreta Draško Stanivuković:

"Najveća podvala danas sjedi u Palati predsjednika, iako niko više ne zna po kom osnovu, jer je u subotu i Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o prestanku važenja njegove funkcije i to glasovima njegovih poslanika", rekao je i dodao da "gospodin Dodik ovih dana često govori o Pokretu Sigurna Srpska, ali svaki put kad to radi najviše govori o sebi".

"Kaže da smo mi podvala, a upravo je on taj koji je podvalio zakone koje nikad nije poštovao, podvalio zaključke koje nikad nije sproveo, podvalio priču o Sudu BiH, o referendumu, o Ustavu, o narodu i svaku od tih priča pretvorio u laž. Dvadeset godina je ovaj narod hranio podvalama, a danas se čudi što mu više niko ne vjeruje. Čak i da zanemarimo sve što je radio sve te godine, posljednji mjeseci su pokazali koliko je taj čovjek postao opasan po sopstveni narod", piše u saopštenju.

Naš pokret neće ulaziti u to blato, dodaje on, mi smo tu da ga očistimo.

"Sve što je on dotakao pretvorio je u ruševinu: resor po resor, instituciju po instituciju, riječ po riječ. Najteže će biti da vratimo ono što je on uništio: vjeru ljudi da se istina može izgovoriti, da riječ može vrijediti, da politika može služiti narodu. S obzirom na to koliko ima godina, neka sačuva još malo dostojanstva i ode, prije nego što u svom padu povuče na dno sve što je od ove zemlje još ostalo uspravno. A upravo to posljednjih mjeseci i radi" – poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, lider Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić i načelnik opštine Pale Dejan Kojić potpisali su prije nekoliko dana na Jahorini sporazum kojim se formira novi politički pokret pod nazivom "Pokret Sigurna Srpska".