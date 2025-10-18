logo
Ana Trišić-Babić imenovana za v.d. predsjednika RS: NSRS ukinula šest zakona i 13 zaključaka 4

Ana Trišić-Babić imenovana za v.d. predsjednika RS: NSRS ukinula šest zakona i 13 zaključaka

Autor Brankica Spasenić
4

Ana Trišić-Babić večeras je u Narodnoj skupštini RS imenovana za vršioca dužnosti predsjednika Srpske do prijevremenih izbora 23. novembra.

Ana Trišić-Babić imenovana za v.d. predsjednika RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U Narodnoj skupštini RS večeras je, po hitnom postupku, ukinuto i šest zakona i 13 zaključaka, a koje je ranije već osporio Ustavni sud BiH.

Prestali su da važe Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti RS, Zakon o neprimjenjivanju Odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS.

Sve ih je svojim odlukama osporio Ustavni sud BiH.

Takođe, večeras je u skupštini Srpske usvojen Zaključak o stavljanju van snage zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ove zaključke NSRS je usvojila 25. decembra 2024. godine u vrijeme kada je u Sudu BiH u toku bio postupak tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku i v.d. direktoru Službenog glasnika RS Milošu Lukiću.

U ukupno 13 zaključaka se, između ostalog, kritikovalo djelovanje visokog predstavnika u BiH, zahtijevalo da se ponište njegovi akti, institucije pravosuđa na nivou BiH nazvane neustavnom kategorijom, a od predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH tražilo da obustave odlučivanje.

Sve što je usvojeno večeras, odmah stupa na snagu. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije.

(Mondo)

X men

Ovo je zesca sprdacina, dajte ljudi da otjeramo ovo sa vlasti

Reprezentativac

Nadam se da ce neko iz narodnog pozorista napraviti predstavu na ove snsd smijesne manipulacije.

zole

Ove njihove zaključke ne zarezuje niko više, SNSD je obesmislio skupštinu RS

Darko

Čekaj sad, znači NSRS je sve prihvatila što je Ustavni sud naložio? Ili ja ovdje nešto pogrešno razumijem?

