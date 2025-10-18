Ana Trišić-Babić imenovana za v.d. predsjednika RS: NSRS ukinula šest zakona i 13 zaključaka

Ana Trišić-Babić večeras je u Narodnoj skupštini RS imenovana za vršioca dužnosti predsjednika Srpske do prijevremenih izbora 23. novembra.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U Narodnoj skupštini RS večeras je, po hitnom postupku, ukinuto i šest zakona i 13 zaključaka, a koje je ranije već osporio Ustavni sud BiH.

Prestali su da važe Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti RS, Zakon o neprimjenjivanju Odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS.

Sve ih je svojim odlukama osporio Ustavni sud BiH.

Takođe, večeras je u skupštini Srpske usvojen Zaključak o stavljanju van snage zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ove zaključke NSRS je usvojila 25. decembra 2024. godine u vrijeme kada je u Sudu BiH u toku bio postupak tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku i v.d. direktoru Službenog glasnika RS Milošu Lukiću.

U ukupno 13 zaključaka se, između ostalog, kritikovalo djelovanje visokog predstavnika u BiH, zahtijevalo da se ponište njegovi akti, institucije pravosuđa na nivou BiH nazvane neustavnom kategorijom, a od predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH tražilo da obustave odlučivanje.

Sve što je usvojeno večeras, odmah stupa na snagu. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije.

