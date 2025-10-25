Stanivuković tortom obilježio „jubilej“ Dodikovih referenduma

Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković danas je simbolično izašao na, kako je nazvao, 50. "lažni referendum" u MZ Petrićevac, ističući, kako tvrdi, apsurd brojnih referenduma koje je najavljivao predsjednik Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat.“

Izvor: Sigurna Srpska

"Ovde je mjesto gdje ja tradicionalno glasam. Moji saradnici i ja obukli smo se u najbolja odijela koja imamo, jer danas je svečani čin. Dodik je najavio referendum za 25. oktobar i mi smo došli da glasamo", rekao je Stanivuković.

Nakon obilaska praznih učionica, Stanivuković je poručio da je današnji „referendum“ pedeseti po redu i potpuno fiktivan.

"Čestitam svim građanima koji danas obilježavaju ovaj veliki dan. Od Mesopotamije do Rimskog carstva, nijedna zemlja nije imala ovoliko lažnih referenduma. Ovo je istorijski domet manipulacije", istakao je.

On je naglasio da današnji čin simbolično podsjeća na to kako vlast u RS godinama manipuliše najvišim nacionalnim interesima.

"Zamislite zemlju u kojoj postoji 50 lažnih referenduma! To je zemlja u kojoj su zakoni, skupština i nacionalni interesi pretvoreni u sredstvo političke trgovine", poručio je lider „Sigurne Srpske“.

Stanivuković je podsjetio da se vlast, nakon dvogodišnjeg izazivanja kriza, sada povlači zakone koje je sama donijela, kako bi, kako tvrdi, „profunkcionisali žiro računi i omogućena putovanja u inostranstvo“.

"Nikada se nismo radovali sankcijama, uvijek smo bili protiv njih. Ali kada vidimo da OHR hvali vlast, a SAD najavljuju ukidanje sankcija, pitam: šta su oni dali zauzvrat? Povukli su zakone, pristali na sve što su prije mjesecima odbacivali. Borili su se za principe, a onda ih pogazili radi ličnog interesa. To je izdaja", rekao je Stanivuković.

On je dodao da su građani RS dvije godine bili taoci politike sukoba i neiskrenih namjera, a najavio da će, prema saznanjima, naredne sedmice biti suspendovane sankcije.

"Ali postavlja se pitanje: je li sve ovo vrijedno samo da nekom ponovo prorade žiro računi i da može putovati? Prihvatili su sve što su do juče odbacivali – priznali presude, otišli na Sud, imenovali v.d. predsjednika, odlučili da idu na izbore, samo da bi se spasili ličnih sankcija. A šta narod dobija od toga? Da li će nam biti bolje? Pedeset lažnih referenduma, jedna za drugom izmišljotina. Prodali su narod za sopstveni interes. Nisu ni borci, ni ljudi od riječi. Kod njih nema odgovornosti, ništa im nije sveto", zaključio je Stanivuković.