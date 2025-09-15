logo
Razmatraće veto na referendum: Ustavni sud Srpske prihvatio zahtjev Bošnjaka

Razmatraće veto na referendum: Ustavni sud Srpske prihvatio zahtjev Bošnjaka

Autor Nikolina Damjanić
0

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS ocijenilo je danas prihvatljivim zahtjev bošnjačkih delegata za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o referendumu i njegovim prijevremenim stupanjem na snagu.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na današnjoj sjednici ocijenilo je prihvatljivim zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odlukom o njegovom prijevremenom stupanju na snagu.

Prihvatljivim je ocijenjen i veto bošnjačkih delegata na Odluku o raspisivanju republičkog referenduma, kao i na Odluku o njenom prijevremenom stupanju na snagu. Obje odluke usvojene su na 24. posebnoj sjednici Narodne skupštine RS održanoj 22. avgusta ove godine. Konačnu odluku po ovom pitanju Vijeće će donijeti u narednih 30 dana.

„Vijeće je utvrdilo da su zahtjevi Kluba delegata bošnjačkog naroda prihvatljivi, s obzirom na to da je provedena procedura koja se odnosi na vitalni nacionalni interes, saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava. Takođe, konstatovano je da su ispunjene sve procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje, te će odluke biti donesene u Ustavom predviđenom roku“, navodi se u saopštenju Ustavnog suda RS.

Podsjetimo, Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS uložio je veto na usvojene zakone i odluke koje se odnose na najavljeni referendum u Republici Srpskoj, planiran za 25. oktobar ove godine.

(MONDO)

