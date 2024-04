Ustavni sud Hrvatske: Milanović ne može biti mandatar niti predsjednik nove vlade

Ustavni sud Hrvatske zaključio je danas da hrvatski predsjednik Zoran Milanović ne može biti mandatar niti predsjednik nove vlade, rekao je predsjednik Suda Miroslav Šeparović.

Šeparović je istakao da svako drukčije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski ustavni poredak i vladavinu prava.

On je ocijenio da Milanović to ne može biti čak ni u slučaju da podnese ostavku.

"Polazeći od navedenog, Ustavni sud upozorava sve učesnike izbora održanih 17. aprila da pri predlaganju budućeg mandatara za sastav vlade moraju biti svjesni te činjenice. Ustavni sud o tome će, po potrebi, donijeti posebnu odluku", rekao je Šeparović na konferenciji za novinare.

Ustavni sud je 18. marta upozorio SDP i Milanovića da mora podnijeti ostavku ako želi učestvovati u izborima, a tokom održavanja parlamentarnih izbora novim upozorenjima ili saopštenjima nisu željeli da utiču na volju birača.

Ustavni sud je utvrdio da je predsjednik Hrvatske nakon početka izborne kampanje, sve do njenog završetka, više puta javno rekao da neće poštovati upozorenje od 18. marta, te ga je u kontinuitetu kršio ponovljenim izjavama "da on jeste u kampanji" i to kao budući predsjednik Vlade, predstavljajući pritom politički program i članove buduće Vlade.

Kako navodi Ustavni sud, iako nije podnio ostavku na dužnost predsjednika Republike, nastupao je kao kandidat za budućeg predsjednika Vlade.

Takvim izjavama i postupanjem, navodi Ustavni sud, Milanović ne samo da nije poštovao upozorenje od 18. marta već se stavio u položaj učesnika u parlamentarnim izborima, što dok je predsjednik Republike ne može biti.

U saopštenju Ustavnog suda se navodi da je ustavni položaj predsjednika Republike nespojiv s položajem učesnika u izborima za Hrvatski sabor, te da je i tokom cijele izborne kampanje Milanović postupao suprotno Ustavu.

Parlamenarni izbori u Hrvatskoj održani su u srijedu, 17. aprila.

