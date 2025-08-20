Tragedija u Sokocu: Sin kamionom slučajno usmrtio majku

U stravičnoj nesreći u Sokocu nastradala je R.B. koju je, spletom nesrećnih okolnosti usmrtio kamion zastava kojim je upravljao njen sin S.B.

Naime, policijskoj stanici Sokolac, prijavljeno je da je S.B. krećući se unazad teretnim vozilom marke zastava ostvario kontakt sa R.B. koja je usljed zadobijenih povreda preminula.

"Policijski službenici Policijske stanice Sokolac, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo izvršili su uviđaj na licu mjesta. Obdukcija tijela biće izvršena sutra u Zavodu za sudsku medicinu u Banjaluci", navodi se u saopštenju.

Kako je potvrđeno za Nezavisne tragedija se desila po danu, vozač nije bio pod dejstvom alkohola niti bilo kakvih opojnih supstanci.

Međutim, spletom nestrećnih okolnosti došlo je do velike tragedije a žena je podlegla usljed teških povreda.

