Turistkinji u Zagrebu naplatili vožnju od 2 km 1506€: Javio se taksista o kom svi bruje: "Uzeo sam samo 150"

Kerol je prvobitno pristala da plati 65 evra, a vozač joj je kasnije rekao da vožnja košta 150 evra. Međutim, nakon transakcije sa kartice je skinuto nevjerovatnih 1.506 evra.

Turistkinja sa Novog Zelanda koja je žrtva prevare od strane taksiste, potvrdila je da joj je vraćen novac, ali i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 evra.

Slučaj je prijavljen policiji koja sprovodi istragu, a u međuvremenu se oglasio taksista, čije se ime pojavljuje na transakciji kojom je turistkinji sa Novog Zelanda vožnja taskijem od nepuna dva kilometra u Zagrebu naplaćena 1506. evra.

"Znam zašto zovete, ne bih ništa komentarisao, samo mogu reći da su gospođi sredstva vraćena. Nije joj naplaćeno 1.506 evra nego 150 evra“, kratko je rekao taksista o kojem svi pričaju, jer se njegovo ime pojavljuje na transakciji kojom je turistkinji sa Novog Zelanda vožnja od Glavne železničke stanice do Frankopanske ulice u Zagrebu naplaćena čak 1.506 evra!

Riječ je o udaljenosti od oko 1,9 do 2 kilometra, zavisno od rute kojom se vozi. Podsjetimo, Novozelanđanka, je doživjela šok prilikom dolaska u Zagreb krajem maja ove godine. Kako je rekla za Jutarnji list, taksista joj je naplatio 1.506 evra za vožnju od Glavne stanice do Frankopanske ulice.

Turistkinja je slučaj prijavila Visi i policiji, te je potvrdila da joj je danas vraćen novac. Ipak, vožnja joj je naplaćena 150 evra, kako je potvrdio i taksista.

Inače, taksista čija je firma naplatila uslugu tvrdi da je on lično nije vozio, već da ga je pozvao kolega koji nije imao POS uređaj za plaćanje karticom. On, kaže, nije pratio šta kolega unosi u uređaj, a Kerol je zbog svega morala da otkaže ostatak putovanja Evropom i vratila se kući sa gorkim uspomenama na Hrvatsku.

Iz Državnog inspektorata navode da je obavljanje usluge auto-taksi prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju, kao i cenovnika taksi usluga, uređeno Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je u nadležnosti inspekcije drumskog saobraćaja Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture.

Tim Zakonom je propisano da cjenovnik taksi prevoza samostalno određuje prevoznik i da on mora da sadrži najmanje cijenu po jednom pređenom kilometru. Ako se usluga pruža putem taksimetra, on mora biti uključen tokom vožnje, a cjenovnik mora biti istaknut na vidljivom mjestu u vozilu. Ako se radi preko elektronske aplikacije, iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, ona mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.

Dakle, taksisti sami regulišu cijene svojih usluga i mogu da istaknu cijenu koju god žele, dokle god je istaknuta na cjenovniku i uključen taksimetar. Bukvalno mogu da odrede cijenu od 30 evra po kilometru i da ne budu u prekršaju. Takođe je ukinuto ograničenje broja dozvola za taksi usluge, zbog čega je, kako mnogi taksisti ističu, na tržištu nastao pravi haos.

U vezi sa događajem sa turistkinjom sa Novog Zelanda u zagrebačkoj policiji kažu:

"Povodom vašeg upita obavještavamo vas da je Policijska uprava zagrebačka primila prijavu u vezi prevare prilikom korišćenja taksi prevoza na štetu državljanke Novog Zelanda i da po istom preduzima provjere, nakon čijeg završetka će sprovesti kriminalističko istraživanje. Ukoliko se utvrde obilježja krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, o tome će oštećena biti obaviještena putem kanala međunarodne policijske saradnje.“

U slučaju ovakvih ili sličnih događaja, važno je naglasiti da oštećena osoba odmah prijavi slučaj u najbližoj policijskoj stanici i da posjeduje konkretne materijalne ili personalne dokaze u vezi sa računom izdatim od strane taksi prevoznika, načinom plaćanja (gotovina, debitna kartica), relacijom na kojoj je usluga pružena, da li su druge osobe istovremeno koristile uslugu (članovi porodice i dr.), nazivom taksi prevoznika, registarskom oznakom vozila i slično. Takođe, napominjemo da se krivično djelo „prevara“ ukoliko je pribavljena manja imovinska korist (132,73 evra ili manje) goni privatnom tužbom.

Takođe je važno napomenuti da je neophodno da građani prije korišćenja usluga taksi prevoza provjere tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova – u ličnom kontaktu sa vozačem, na oznakama na taksi vozilu ili korišćenjem mobilnih aplikacija – kako ne bi došlo do ovakvih slučajeva, odnosno dovođenja građana u zabludu od strane taksi prevoznika.

