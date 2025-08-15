Sastanak u Gradskoj upravi: Broj taksista u Banjaluci ne treba mijenjati

Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac sa saradnicima iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve održala je redovni sastanak sa predstavnicima taksi prevoznika u Banjaluci, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izvor: Grad Banja Luka

"Sa taksistima u gradu imamo zaista dobru saradnju i redovnu komunikaciju. Na zajedničkom sastanku razgovarali smo o tome da aktuelna odluka o broju taksista funkcioniše i da je nije potrebno mijenjati", navela je Savić – Banjac.

Tokom sastanka u Gradskoj upravi, kako je kazala – bilo je riječi i o drugim važnim pitanjima koji mogu poboljšati kvalitet taksi usluge u gradu, da taksi prevoz bude što reprezentativniji.

Branislav Čerek, odbornik NF-a u Skupštini grada, nedavno je predložio da se poveća broj taksi vozila u gradu sa sadašnjih 265 na 400. Istakao je da od postojećih, bar 50 taksista uopšte ne vozi, odnosno da još imaju licencu, ali se ne bave ovom djelatnošću.

"Lakše je otvoriti apoteku u Banjaluci, nego dobiti licencu za taksi. Ne znam da je neko namjeravao da napravi zgradu ili otvori apoteku, a da je na dozvolu čekao 7 godina, kao što se čeka licenca za taksi", rekao je ranije Čerek.

(MONDO)