Ministarstvo prosvjete: Nije nam dostavljena inicijativa za osnivanje sportske gimnazije

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske saopštili su da do danas nisu primili inicijativu grada Banjaluka za osnivanje sportske gimnazije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz resornog ministarstva pozvali su predstavnike Gradske uprave Banjaluke i da temu sportske gimnazije ne zloupotrebljavaju u političke svrhe.

"Prema važećem Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju, jasno je propisana procedura za osnivanje nove škole čiji je osnivač Republika. Inicijativu pokreće jedinica lokalne samouprave ili Ministarstvo, a konačnu odluku o osnivanju donosi Vlada Republike Srpske, na osnovu elaborata o opravdanosti", napomenuli su iz Ministarstva.

Podsjetili su i da je upravo Ministarstvo prosvjete i kulture iniciralo uvođenje sportskog smjera u Gimnaziji Banjaluka, koji je počeo sa radom prošle školske godine.

"Evaluacija rezultata rada tog smjera, u skladu sa pravilima, biće izvršena nakon četiri godine, kada će biti moguće donijeti odluku o opravdanosti uvođenja novog smjera gimnazije u obrazovni sistem Republike Srpske. Dužnost svih nas, a posebno Ministarstva prosvjete i kulture, jeste da postupamo u najboljem interesu djece, o čemu svjedoči i uvođenje oglednog sportskog smjera u banjalučkoj Gimnaziji", istakli su iz resornog ministarstva.

Ministarstvo će i dalje raditi u najboljem interesu učenika, obrazovnog sistema i zajednice, te ostaje otvoreno za saradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave i svim relevantnim institucijama na projektima koji doprinose razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj.

Iz Ministarstva su podsjetili i da je Sokolski dom u Banjaluci proglašen nacionalnim spomenikom još 2013. godine, a prema važećim propisima, radovi na nacionalnom spomeniku mogu se izvoditi samo uz prethodno dobijeno odobrenje i stručni nadzor Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da će u objektu Sokolskog doma u ovom gradu biti izgrađena sportska gimnazija sa svim pratećim objektima, te da su gradu izdate i sve neophodne dozvole.

(Srna)