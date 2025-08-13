"Velika pravna pobjeda": Stanivuković najavio početak radova na Sokolskom domu

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je početak radova na obnovi Sokolskog doma, u kojem će biti smještena prva Sportska gimnazija u Republici Srpskoj.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Nakon duge i teške borbe, brojnih prepreka i pokušaja da nas zaustave, uspjeli smo da završimo jedan od najvažnijih projekata za naš grad i cijelu Republiku Srpsku. Sačuvali smo vrijednu gradsku imovinu, obezbijedili kredit, građevinsku dozvolu i sve potrebne saglasnosti. Zahvaljujući upornosti, u Banjaluci je već zaživjelo prvo odjeljenje sportske gimnazije, a sada ćemo realizovati plan da ona bude smještena u Sokolski dom – simbol snage, tradicije, sporta i mladosti", rekao je Stanivuković.

On je istakao da će kroz izgradnju Sportske gimnazije biti očuvan i obnovljen istorijski i nacionalni spomenik star 85 godina, koji će dobiti novo ruho i sjaj, po uzoru na obnovljenu Kuću Milanovića.

"Tako ne čuvamo samo zgrade, nego i dio identiteta i istorije Banjaluke", dodao je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, ova gimnazija predstavlja jasnu poruku da se čuva gradska imovina, poštuje istorija i gradi budućnost kroz obrazovanje i sport.

"Biće prva takve vrste u Republici Srpskoj i imaće ključnu ulogu u jačanju obrazovnog sistema, temelja svakog zdravog društva. Njegovaćemo istorijsku i sportsku priču našeg grada, ostavljajući je u amanet generacijama koje dolaze", poručio je Stanivuković.

