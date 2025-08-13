Uprkos pobjedi na sudu: Zaposlenima u banjalučkoj Gradskoj upravi ne daju da uđu u Sokolski dom (FOTO, VIDEO)

Radnici Gradske uprave, na čelu sa gradskom menadžerkom Mirnom Savić Banjac pokušali su danas da uđu u zgradu Sokolskog doma, ali su ih u tome spriječili vlasnici lokala u ovoj zgradi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je početak radova na obnovi Sokolskog doma, u kojem će biti smještena prva Sportska gimnazija u Republici Srpskoj.

Međutim, ispred zgrade se trenutno nalaze zaposleni u GU, a na vratima stoje četiri muškarca i sprečavaju ulazak.

"Uprkos tome što imamo sve dokumente na kojima piše da je Sokolski dom vlasništvo grada, ne daju nam da uđemo oni koji godinama ilegalno ovdje drže kafiće, teretane. Ali, mi ćemo svakako ostvariti ono za šta smo došli", kaže Mirna Savić Banjac u videu na kraju kog se vidi da je u jednom momentu došlo do naguravanja na vratima.

