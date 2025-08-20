Sutra telefonska sjednica Kolegijuma NSRS: Plan da se ostavka Viškovića razmatra u petak

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da će sutra biti održana telefonska sjednica Kolegijuma o posebnoj skupštinskoj sjednici na kojoj bi trebalo da bude razmatrana i ostavka premijera Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Plan je da sjednica Narodne skupštine bude održana u petak, 22. avgusta, što nije nepoznato. Međutim, ne mogu unaprijed nacrtati šta će i kada biti, odnosno šta će odlučiti Kolegijum", rekao je Stevandić.

Sjednica Kolegijuma Narodne skuppštine Republike Srpske trebalo bi da bude održana sutra u 9.00 časova.

Premijer Repbulike Srpske Radovan Višković izjavio je u ponedjeljak, 18. avgusta, da je podnio ostavku i da će biti birana nova vlada Srpske.

SRNA