Burne reakcije na društvenim mrežama: Naljepnice sa Dodikovim potpisom na besplatnim udžbenicima u Srpskoj

Društvenim mrežama šire se fotografije besplatnih udžbenika za osnovne škole u Republici Srpskoj koje će od ove godine imati stikere sa potpisom Milorada Dodika.

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Crnadak objavio je fotografije udžbenika koji će početkom nove školske godine biti podijeljeni učenicima osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Kako se može vidjeti na fotografijama, svaki udžbenik za osnovce koji je obezbijedila Vlada RS, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture od ove godine moraće imati naljepnicu na kojoj piše: "Tvoje znanje je naša budućnost", u sredini se nalazi potpis Milorada Dodika, a na dnu piše: "Ovaj udžbenik je poklon institucija Republike Srpske".

Na uputstvu za lijepljenje navodi se da je prema važećim pravnim propisima potrebno da se svaki predmet koji se nađe u prometu, a besplatan je za krajnje korisnike, adekvatno obilježi.

"U tu svrhu, a da bi se spriječilo stavljanje u komercijalni promet, neophodno je svaki udžbenik koji se besplatno dodjeljuje učenicima obilježi stikerom na kojem je naglašeno ko i na koji način je obezbijedio finansiranje i dodjelu udžbenik", stoji u ovom uputstvu u kojem se navodi i gdje se ovaj stiker mora zalijepiti.

Crnadak u svojoj objavi ističe da su mu se svi smijali kada je kazao da Republika Srpska postaje Sjeverna Koreja.

"Evo kako to izgleda, sama naljepnica i uputstvo za ljepljenje. U srcu Evrope, duboko u 21. vijeku, zar ovo nije bolesno? Sreća pa im je došao kraj", kazao je Crnadak.

