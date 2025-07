Skuplji udžbenici u Srpskoj: Novi udar na kućne budžete roditelja

Uoči nove školske godine, roditelje osnovaca u Srpskoj dočekaće neprijatno iznenađenje – kompleti udžbenika za 2025/2026. biće u prosjeku skuplji za pet odsto u odnosu na prošlu godinu, što uz rast ostalih troškova predstavlja ozbiljan udar na kućne budžete.

Izvor: Grad Banja Luka

Da će doći do promjene cjenovnika za "Glas" su potvrdili u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, navodeći da su na taj korak primorani zbog porasta cijene udžbenika.

"Za školsku 2025/2026. godinu došlo je do usklađivanja cijena sa cijenom koštanja udžbenika, a to podrazumijeva cijenu materijala od kojih se udžbenici izrađuju, cijenu štampe, autorska prava i druge pojedinosti koje ulaze u cijenu koštanja. Uzimajući u obzir sve navedeno, kod nekih udžbenika je došlo do povećanja, a kod nekih do pada maloprodajne cijene. Povećanje nije išlo linearno, već isključivo prema troškovima proizvodnje i nabavke. U prosjeku cijena kompleta udžbenika povećana je za pet odsto. Ovdje isključivo govorimo o udžbenicima koji su u našem izdanju", pojasnili su iz Zavoda i dodali da još nisu dobili cijene udžbenika za pojedine strane jezike kao i udžbenika namijenjenih djeci koja izučavaju nacionalnu grupu predmeta po nekom od NPP-a kantona, a za koje Vlada Srpske nabavlja knjige, jer traje tenderska procedura.

Poredeći sa prethodnom godinom u Zavodu navode da je povećanje cijene kompleta išlo od četiri KM, koliko je poskupio komplet udžbenika za šesti razred pa do 21,50 KM za peti razred, navodeći činjenicu da od ove školske godine imaju udžbenik za nastavni predmet digitalni svijet, koji do sada nije postojao.

"Cijena kompleta udžbenika za peti razred je 166,50 KM i data je sa dvorazrednim udžbenicima - Muzičkom kulturom četiri i pet i Atlasom nijemih karata četiri i pet. Bez ova dva udžbenika cijena iznosi 146,50 KM. Takođe, cijene kompleta za šesti razred iskazane su sa drugim stranim jezikom, njemačkim, čiji smo mi izdavač, baš kao i za sedmi, osmi i deveti razred, s tim da u ta tri kompleta nije uračunat Školski geografski atlas, koji učenici kupuju najčešće u šestom razredu i traje do kraja osnovnoškolskog obrazovanja", pojasnili su u Zavodu.

Dodaju da pripremu i štampu udžbenika privodi kraju te da se nadaju da će u prvoj sedmici avgusta u knjižarama imati sve knjige, uključujući i nove odobrene.

"U našim knjižarama ovih dana nije zabilježena veća potražnja za udžbenicima. Kako je jul mjesec godišnjih odmora i kako većina roditelja zna da još traje štampa, veću potražnju očekujemo od narednog mjeseca, a gužve u posljednjoj sedmici avgusta i prvoj sedmici septembra. Sve knjižare će imati dovoljne količine udžbenika i za osnovnu i za srednju školu", kazali su u Zavodu.

I ove godine, baš kao i prethodnih, Zavod je roditeljima ponudio mogućnost kupovine udžbenika i školskog pribora na rate.

"To su aktivnosti koje sprovodimo desetak godina. Na taj način želimo roditelje rasteretiti većeg udara na kućni budžet u septembru, kada je, pored udžbenika i školskog pribora, potrebno zadovoljiti i sve druge potrebe koje nastaju polaskom djeteta u školu, odnosno spremanjem školaraca za novu školsku godinu", rekli su u Zavodu.

Predsjednica dobojskog udruženja građana "ToPeeR" Snežana Šešlija za "Glas" kaže da je neprijatno iznenađena odlukom o poskupljenju udžbenika, navodeći da ne vidi potrebu za takvim potezom.

"Ovo poskupljenje će zasigurno biti još jedan udarac za većinu roditelja u Srpskoj. Veoma mali broj lokalnih zajednica dijeli besplatno udžbenike i to ne svim učenicima, rijetko su obuhvaćene sve kategorije djece, tako da je ovo neprijatno iznenađenje, jer nije dovoljno samo kupiti knjige. Školarcima se mora obezbijediti i pribor, rančevi, odjeća, obuća, što roditeljima odnosi daleko više novca. Obrazovanje ne smije biti luksuz, a ovako to ispada", kategorična je Šešlija.

Vlada Srpske već godinama obezbjeđuje besplatne udžbenike za osnovce od prvog do četvrtog razreda te za pojedine kategorije učenika, poput pobjednika republičkog takmičenja ili za socijalno osjetljive kategorije, a prošle godine ovom odlukom bilo je obuhvaćeno 43.870 đaka, odnosno 53 odsto ukupnog broja učenika. Pojedine lokalne zajednice, poput Banjaluke, obezbjeđuju besplatne udžbenike za sve osnovce od petog do devetog razreda.

Cijene kompleta udžbenika za školsku 2025/2026. godinu variraju u zavisnosti od razreda.

Za prvi razred osnovne škole cijena iznosi 27 KM. Drugi razred košta 133 KM, treći 144 KM, dok je za četvrti razred potrebno izdvojiti 151,50 KM. Komplet za peti razred iznosi 166,50 KM. Za učenike šestog razreda cijena se penje na 237 KM, dok je za sedmi razred potrebno 252 KM. Komplet udžbenika za osmi razred košta 271 KM, a za deveti 261 KM.

SREDNjE ŠKOLE

U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva RS napomenuli su da su cijene udžbenika za srednju školu mahom ostale na prošlogodišnjem nivou.

"Samo kod pojedinih udžbenika je došlo do povećanja cijene i tu je bilo neminovno da dođe do korekcije, to jest povećanja maloprodajne cijene. Naglašavamo da od ove godine prvi put imamo udžbenike za određene predmete u strukama zdravstvo, saobraćaj i ekonomija, pravo i trgovina te se nadamo da ćemo ovim olakšati savladavanje sadržaja i doprinijeti kvalitetu nastavnog procesa", rekli su u Zavodu.

