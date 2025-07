Osnovci u Kozarskoj Dubici dobiće besplatne udžbenike

Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković rekao je danas da će svi osnovci sa područja ove opštine dobiti besplatne udžbenike za školsku 2025/2026. godinu.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske finansira nabavku udžbenika za učenike od prvog do petog razreda, a opština Kozarska Dubica, kako bi u ravnopravan status stavila sve naše osnovce, donijela je odluku da nabavi udžbenike za sve učenike od petog do devetog razreda", istakao je Savković, nakon što je u Opštinskoj upravi raspisan tender za nabavku udžbenika za sve osnovce od petog do devetog razreda svih osnovnih škola u Kozarskoj Dubici, i to njih 532.