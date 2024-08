Koliko košta povratak u školske klupe: Poskupio pribor, udžbenici po istoj cijeni kao i prošle godine

Početak školske godine svakog avgusta roditeljima zadaje glavobolje, jer opremanje školarca iziskuje sve više novca.

Izvor: Shutterstock

Ono što ih najviše interesuje je koliko će novca morati izdvojiti za kupovinu školskog pribora i knjiga, ukoliko ne žive u opštinama koje su đacima osnovnih škola obezbijedile besplatne udžbenike, poput Banjaluke, Prijedora, Prnjavora, Modriče i Bijeljine. Opština Čelinac tek nedavno je donijela odluku da novčano pomogne nabavku knjiga za 60 ili 100 KM po učeniku.

Ipak, kako nam je potvrđeno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva RS, cijene udžbenika ostale su na prošlogodišnjem nivou.

„Svi udžbenici za osnovnu školu spremni su i nalaze se u knjižarama, a cijene udžbenika nisu se mijenjale i ostale su na nivou prošlogodišnjih. U školskoj 2024/2025. godini imamo 11 novih udžbenika za osnovnu školu koji su objavljeni“, rečeno je za Mondo u Zavodu.

Ali uprkos tome što se cijene udžbenika nisu mijenjale, cifra koju roditelji moraju izdvojiti nije mala. Tako na primjer komplet udžbenika za 6. razred košta 233 marke, za 7. 255 KM, dok udžbenici za 8. razred koštaju čak 275 KM. Za 9. razred komplet udžbenika košta 264 KM.

To znači da roditelj koji ima dva školarca samo za knjige mora izdvojiti najmanje 500 maraka.

Osim troškova za udžbenike tu je i školski pribor koji je ove godine ponovo poskupio.

Sveske A5 ove godine koštaju oko jedne marke, dok se cijena onih većeg formata (A4) kreće od 2,50 marke pa na više.

Izbor pernica je, kao i uvijek, raznolik, a cijene zavise od toga da li je pernica puna ili prazna.

Pune pernice, sa olovkama, bojicama i flomasterima kreću se od 13 KM pa i 50 maraka, zavisno od veličine, pribora koji u njoj dođe, dok se one obične male prazne pernice mogu kupiti i po cijeni od 3 KM.

Za drvene bojice od 12 komada moraćete izdvojiti od 3 do 10 KM, grafitne olovke koštaju od 0,50 do 1 KM, a flomasteri ove godine koštaju od 5 pa sve do 20 maraka u zavisnosti od proizvođača i broja komada u pakovanju.

Za vodene bojice je potrebno izdvojiti najmanje 2 marke, dok tempere koštaju od 2 pa čak do 20 maraka, a cijena blokova za crtanje kreće se od 0,80 KM pa do 2 KM, zavisno od veličine papira.

Tome svakako treba dodati i troškove za brojne sitne potrepštine poput gumica, šiljila, linijara, trokutova i ostalog.

A kako bi sve to đaci mogli ponijeti u školu potrebna im je torba ili ruksak koji je teško naći ispod 40 maraka, a za one određenih popularnih brendova moraćete izdvojiti i do 150 KM.

Iz Zavoda za statistiku izračunali su da je cijena ruksaka u prethodnoj deceniji veća za 20 KM.

Ako svemu ovome dodate i novu garderobu i obuću koju veliki broj roditelja djeci takođe kupuje pred početak škole, za potpuno opremanje jednog školarca i to pod uslovom da se biraju jeftinije stvari trebaće vam skoro cijeli iznos najniže plate u Srpskoj koja iznosi 900 KM.

(Mondo/D.B.)