Izraelci kojima su greškom bačeni pasoši otputovali kući

Autor Vesna Kerkez
Iz Službe za poslove sa strancima saopšteno je da su sa sarajevskog aerodorma za Tel Aviv otputovali izraelski državljani kojim su bačeni pasoši u hotelu u Sarajevu.

pasoši.jpg Izvor: Shutterstock

Izraelski državljani sa aerodroma su otputovali juče u 22.30 časova, saopšteno je iz ove službe.

Nove putne isprave za ova lica izdala je Ambasada Izraela u Beogradu, čime im je omogućeno nesmetano putovanje.

Zaposleni u jednom sarajevskom hotelu u BiH navodno su greškom bacilu u smeće 47 pasoša turista iz Izraela, zbog čega su oni bili primorani da ostanu u hotelu, iako je trebalo da se vrate 16. avgusta.

(Srna)

