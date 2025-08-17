logo
Besplatan boravak dok čekaju pasoše: Elek pozvao izraelske turiste na Jahorinu

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek pozvao je izraelske turiste, kojima su u hotelu u Sarajevu izgubljeni pasoši, da dođu i besplatno borave na Jahorini dok ne dobiju dokumenta.

Srn2024-6-19_207937_0.jpg Izvor: Srna/Maja Krsmanović Brčkalo

Elek je istakao da se, nažalost, Sarajevo iz dana u dan pokazuje kao loš domaćin, bilo da je riječ o jevrejskim turistima, djeci iz Srbije ili učesnicima rabinske konferencije.

"Zbog svega toga, pozivamo turiste iz Izraela, da dođu i budu naši gosti na Jahorini, da budu u Republici Srpskoj i uživaju u gostoprimstvu", istakao je Elek.

On je napomenuo da je ove godine više od 90 odsto turista na Jahorini iz arapskih zemalja.

"Na Jahorini i u Republici Srpskoj su svi dobrodošli", poručio je Elek.

(Srna/MONDO)

Izrael pasoš Jahorina nedeljko elek

