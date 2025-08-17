Osoblje hotela bacilo pasoše u smeće: Izraelski turisti "zarobljeni" u BiH

Čak 47 izraelskih državljana ostalo je bez pasoša nakon što su dokumenti, navodno greškom, završili u kanti za otpatke na recepciji jednog hotela u Bosni i Hercegovini.

Turisti su juče trebalo da se vrate u Izrael, ali je njihov povratak odgođen zbog gubitka putnih isprava. Privremeno su ponovo smješteni u hotel Hills, a kako navode, rečeno im je da će tu ostati najmanje još 48 sati, uz bojazan da bi njihov boravak mogao potrajati i duže od sedmice.

"Nakon što smo pregledali snimke sigurnosnih kamera, otkrili smo da su pasoši greškom bačeni u kantu na recepciji. Kasnije ih je odvezla služba za odvoz smeća", ispričali su pojedini turisti za ynet.

Ipak, dio izraelskih državljana izražava sumnju da se ne radi o običnoj greški.

"Cijela situacija je jako čudna. Kako je moguće da se bace pasoši? Sumnjamo da je to urađeno namjerno, jer na dokumentima jasno piše da smo iz Izraela. To je ozbiljan čin koji ugrožava ljude i tražimo jasne odgovore", prenose izraelski mediji izjave turista.

Hotel u kojem se incident dogodio, prema navodima izraelskih izvora, do sada se nije oglašavao.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Izraela potvrdili su da im je slučaj poznat te da ga obrađuje odjel za izraelske državljane u inostranstvu, u saradnji sa Ambasadom Izraela u Beogradu, koja je nadležna i za Bosnu i Hercegovinu.

