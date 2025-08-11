"Gužva, buka i smeće na sve strane": Evropske plaže obaraju rekord u broju žalbi turista iz cijelog svijeta

Rang-lista sa najgorim plažama Evrope, za koje turisti imaju veliki broj primjedbi, iznenadila je mnoge.

Izvor: Shutterstock.com/Barelli Paolo

Svake godine milioni ljudi posjećuju najpopularnije plaže u Evropi, sanjajući o odmoru na bajkovitim mjestima sa pogledom na tirkizno toplo more. Međutim, stvarnost često uveliko odudara od očekivanja i maštanja. Koja su to mjesta koja najviše razočaravaju? Na internetu se pojavio jedna zanimljiva rang-lista.

Prema novom izvještaju kompanije Cloudwards, evropske plaže spadaju među one na koje se turisti najviše žale u svijetu, posebno kada je riječ o gužvama. Brend je analizirao recenzije na TripAdvisor-u za 200 najpopularnijih plaža na svietu i na osnovu toga izdvojio one koje su izazvale najviše razočaranja.

Analitičari Cloudwards-a su proučili recenzije tražeći ključne reči koje ukazuju na žalbe posetilaca. Ispostavilo se da su turisti imali zamjerke i na plaže na jugu Evrope i na one severnije. Najčešće su kritikovali preveliku gužvu, smeće i žurke koje traju cijeli dan i noć.

Plaže u Evropi na koje se turisti najviše žale

Britanska plaža Bournemouth našla se na vrhu liste kada je riječ o evropskim destinacijama. Posetioci su najviše komentarisali njenu čistoću i gužve. Ipak, malo koja evropska zemlja ima gore rezultate po pitanju prenatrpanosti od Italije.

La Pelosa na Sardiniji, prelep pojas pijeska okružen tirkiznim morem na sjeverozapadu ostrva, zauzela je prvo mjesto na svjetskoj listi kada je riječ o pritužbama na gužvu. Skoro 87 odsto negativnih recenzija odnosilo se upravo na preveliki broj ljudi.

"Bio je radni dan sredinom septembra, ali gužva je ličila na centar Londona - Njujorka - Sidneja za Novu godinu", napisao je jedan posetilac La Pelose.

Spiaggia La Cinta, pet kilometara dugačka plaža belog pijeska okružena borovima na istočnoj obali Sardinije, zauzela je drugo mesto u istoj kategoriji.

Odmah iza sardinijskih dragulja našle su se portugalska Praia da Falesia, poznata po zlatnom pijesku i visokim liticama, zatim Cala Comte na Ibici i mala uvala Konnos na Kipru, često opisana kao "mali komad ostrvskog raja" uprkos skučenom prostoru.

Grčka je bolje prošla od nekih destinacija po pitanju gužve, ali se istakla u drugim kategorijama. Laguna Balos na Kritu zauzela je 26. mjesto i sedmo u svetu po zagađenju, pri čemu se skoro polovina pritužbi odnosila na čistoću, a 40 odsto na prenatrpanost.

Elafonisi, još jedna prelepa kritska plaža poznata po ružičastom pesku i plitkim vodama, našla se na sedmom mjestu u svetu po broju žalbi. Više od 70 odsto negativnih komentara odnosilo se na gužvu, dok je malo bilo onih koji su pominjali buku ili smeće.

Porto Katsiki, slikovita plaža na ostrvu Lefkada u Jonskom moru, dospela je među prvih deset po pritužbama na buku i ometanje mira.

Negativne recenzije su filtrirane prema ključnim rečima iz četiri glavne kategorije žalbi: prljavština, gužva, duga čekanja i buka. Svaka plaža je dobila ocjenu od 0 do 100 na osnovu učestalosti tih pojmova. Što je ocjena viša, to su pritužbe bile češće.