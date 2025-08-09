Prevara na putevima u jeku sezone odmora: Turisti su glavna meta, evo kako vas mogu namamiti u zamku

Kada se dogodi kvar na automobilu na stranom autoputu, šlep služba se pojavljuje gotovo trenutno, naizgled slučajno. Prije nego što vozač može da kontaktira pomoć, ovi lažni majstori već nude svoje usluge.

Izvor: George Trumpeter/Shutterstock

Turistička sezona je u punom jeku, a sa njom i prevare. Naime, turisti često prijavljuju takozvane prevare sa retrovizorima, u kojima počinioci prave glasnu buku bacajući predmete na automobile koji prolaze, a zatim krive turiste za oštećenje bočnog retrovizora, tražeći nadoknadu, izvještava Heute. Pošto turisti često ne žele da imaju posla sa policijom u stranoj zemlji ili su u žurbi, prevaranti traže "dogovor na licu mjesta" i gotovinsku isplatu, što je zapravo cilj cijele akcije.

Zato, austrijski moto savez ÖAMTC upozorava svoje građane i objašnjava kako da se brane od takvih napada.

"Turisti su idealne mete zbog jezičkih barijera i nedostatka lokalnog poznavanja, ove zamke mogu pogoditi bilo koga i često su skupe", kaže advokatica ÖAMTC-a Stefani Todorov.

Kada se dogodi kvar na stranom autoputu, šlep služba se pojavljuje gotovo trenutno, naizgled slučajno. Prije nego što vozač može da kontaktira pomoć, ovi lažni majsotri već nude svoje usluge. U stresnoj situaciji, pogođeni putnici rijetko pružaju otpor i sa zahvalnošću prihvataju ponuđenu pomoć.

Vozilo se zatim ne odvozi u najbližu radionicu, već u skupu, često udaljenu radionicu, sa ogromnim troškovima transporta.

Uobičajena metoda u određenim prevarama je i sabotiranje guma tokom pauze, što dovodi do kvara tokom vožnje. Čim se vozilo pokvari, počinioci se pojavljuju i koriste priliku da ukradu vredne predmete.

"Nakon svakog nezaštićenog zaustavljanja, trebalo bi ukratko pregledati vozilo. Ako ste primorani da se zaustavite, najbolje je da ostanete u automobilu, zaključate se i po potrebi pozovete policiju", savetuje Todorova, prenosi Večernji.

(EUpravo zato/Večernji)