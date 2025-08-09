Za šest mjeseci Banjaluku posjetilo preko 60.000 turista

Banjaluku je za šest mjeseci ove godine posjetilo 10 odsto više turista nego u istom periodu lani, a broj ostvarenih noćenja veći je za 13 odsto, rekli su u gradskoj Turističkoj organizaciji.

Izvor: Grad Banja Luka

Grad na Vrbasu je za šest mjeseci zabilježio 61.163 dolaska turista koji su ostvarili 93.035 noćenja, naveli su iz Turističke organizacije, uz napomenu da su to samo registrovani turisti koje evidentiraju hoteli, moteli i pansioni.

"Iako od 1. januara i vlasnici privatnog smještaja imaju obavezu da dostavljaju podatke, to još ne rade svi. Prema dostupnim podacima, u privatnom smještaju bila su 1.722 dolaska turista koji su ostvarili 3.201 noćenje", precizirali su iz gradske Turističke organizacije.

Prema statističkim podacima, Banjaluku je u junu posjetilo 3.152 domaćih i 9.092 stranih turista ili ukupno 12.244 turista, koji su ostvarili ukupno 19.146 noćenja.

Najveći broj turista je iz susjednih zemalja, odnosno iz Srbije, Slovenije i Hrvatske, kao i svih prethodnih godina.

Bilježi se i dolazak posjetilaca iz NJemačke, Austrije, Italije, Crne Gore Sjedinjenih Država, Švajcarske, Kine, Mađarske, Malte, Švedske, Velike Britanije, Poljske, Makedonije, Rusije, Holandije, Češke, Turske i Francuske.

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji grada Banjaluka Mladen Šukalo kaže da podatke o posjetiocima u odnosu na mjesta prebivališta imaju samo na godišnjem nivou.

Prema njegovim riječima, Banjaluku je lani posjetilo najviše turista iz Srbije - 30,33 odsto, potom iz Slovenije 19,90 odsto i Hrvatske 12,76 odsto, što zajedno čini 63 odsto dolazaka stranih turista u Banjaluku i blizu je predpandemijskog procenta iz 2019. godine - 59,1 odsto.

On je dodao da se slična situacija očekuje i u ovoj godini.

Šukalo kaže da su najatraktivnije lokacije u Banjaluci tvrđava Kastel, Hram Hrista Spasitelja, džamija Ferhadija, Gospodska ulica, kao i Banska uprava i Banski dvor.

"Tome treba dodati Muzej Republike Srpske i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Ostale ponude u urbanoj zoni su mnogobrojni događaji, ugostiteljski i trgovački objekti i slično", navodi Šukalo.

Što se tiče ponude izvan grada, on kaže da su posebno atraktivni termomineralni izvori u Srpskim Toplicama, najistočniji trapistički samostan u Evropi, te Banj brdo - vidikovac i spomenik.

"Nešto dalje su Etno-selo `LJubačke doline`, Krupa na Vrbasu - slapovi, vodenice, manastir i jezero na Manjači, a u okruženju kraljevski grad Jajce, Nacionalni park Kozara, vinarije, destilerije, banje i slično", naveo je Šukalo.

(MONDO/Srna)