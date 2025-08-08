Podrška deficitarnim zanimanjima: 1,8 miliona KM za stipendije učenicima i studentima u Banjaluci

Grad Banjaluka i ove godine nastavlja sa podrškom učenicima i studentima, a za stipendije je izdvojeno oko 1,8 miliona KM. Stipendije će se dodjeljivati po osnovu uspjeha, socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja.

Za učenike srednjih škola biće stipendirano školovanje za sljedeća deficitarna zanimanja: Mašinstvo i obrada metala – bravar – zavarivač; Geodezija i građevinarstvo – monter suve gradnje – moler; Geodezija i građevinarstvo – kamenorezac – keramičar.

Kada je riječ o studentima, stipendije su predviđene za sljedeća deficitarna zanimanja: Matematika i informatika, nastavni smjer – Diplomirani profesor matematike i informatike – 240 ESTS; Biologija, nastavni smjer – zvanje diplomirani profesor biologije – 240 ESTS; Fizika, nastavni smjer – zvanje diplomirani profesor fizike – 240 ESTS.

Učenici srednjih škola i studenti prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama, koji su u školskoj/akademskoj 2024/2025. godini ostvarili pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja/struke, a koja u narednoj školskoj/akademskoj godini nisu definisana kao deficitarna, imaju pravo na stipendiju do završetka obrazovanja u tim strukama i zanimanje, ukoliko ispunjavaju predviđene uslove.

Precizirano je ovo u Odluci o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada, visini stipendija, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima za školsku/akademsku 2025/2026. godinu.

Pojedinačni iznosi stipendija iznose 100 KM za učenike i 150 KM za studente po osnovu socijalnog statusa i uspjeha u školi odnosno studiju, a za deficitarna zanimanja utvrđeni su iznosi od 170 KM za učenike i 400 KM za studente.

Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji za učenike bude raspisan početkom septembra, a za studente u drugoj polovini oktobra.

Naime, u školskoj/akademskoj 2024/2025. godini, stipendiju Grada dobilo je 1.349 učenika i 268 studenata, naveli su iz Gradske uprave.

(Mondo)