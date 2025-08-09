logo
Povrijeđeni u sudaru na kružnom toku u Banjaluci pušteni na kućno liječenje

Autor Nikolina Damjanić
0

Dvije osobe koje su povrijeđene sinoć u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na raskrsnici ulica Bulevar Cara Dušana - Kninska- Momčila Popovića, puštene su na kućno liječenje.

Povrijeđeni u udesu na kružnom u Banjaluci Izvor: Screenshot

Kako je iz Univerzitetsko-kliničkog centra Srpske potvrđeno "Nezavisnim novinama", M.Ž. i N.P. su dijagnostički obrađeni u Urgentnom centru UKC RS nakon čega su optušteni na kućno liječenje.

Kako je sinoć saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka oko 20.15 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali M.Ž. iz Banjaluke koji je uparavljao putničkim vozilom marke ford, N.P. iz Banjaluke sa putničkim vozilom marke opel i dva parkirana putnička vozila marke peugeot i audi.

Dodaju da su povrijeđeni M.Ž. i N.P, te da im je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru republike Srpske.

(Nezavisne/MONDO)

Banjaluka

