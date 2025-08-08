Dvije osobe povrijeđene u udesu u centru Banjaluke, automobil završio na krovu (VIDEO)

Saobraćajna nesreća u centru Banjaluke dogodila se oko 20.15 časova.

Dvije osobe iz Banjaluke povrijeđena su večeras u saobraćajnoj nezgodi u ovom gradu, a ljekarska pomoć im je ukazana na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, rečeno je Srni u banjalučkoj Policijskoj upravi.

U udesu, koji se dogodio oko 20.15 časova, na raskrsnici ulica Bulevar cara Dušana - Kninska - Momčila Popovića, povrijeđena su lica čiji su inicijali M. Ž. i N. P.

Lice M. Ž. upravljalo je automobilom "ford", a lice N. P. vozilo je "opel".

U udesu su učestvovala i dva parkirana putnička vozila "pežo" i "audi".

Policija je izvršila uviđaj.

