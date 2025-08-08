logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svi prevezeni na UKC: Pet osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći kod Čelinca

Svi prevezeni na UKC: Pet osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći kod Čelinca

Autor Dušan Volaš
0

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 21.45 sati u mjestu Grabovica na regionalnom putu Čelinac – Ukrina, povrijeđeno je pet osoba.

Saobraćajna nezgoda - ilustracija Izvor: Shutterstock

U nesreći je učestvovao D.Š. iz Banjaluke koje je upravljalo vozilom marke „peugeot“ i S.B. iz Čelinca, koji je vozio automobil „VW“.

Policija je na mjestu nesreće onavila uviđaj a potvrđeno je da je povrede zadobilo pet osoba.

"Ljekarska pomoć im se ukazuje na Unicerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.Š. je utvrđeno 0,99 g/kg alkohola u organizmu. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv D.Š. će biti dostavljen izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja", istakli su u policiji.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čelinac saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ