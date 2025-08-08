Svi prevezeni na UKC: Pet osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći kod Čelinca

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 21.45 sati u mjestu Grabovica na regionalnom putu Čelinac – Ukrina, povrijeđeno je pet osoba.

U nesreći je učestvovao D.Š. iz Banjaluke koje je upravljalo vozilom marke „peugeot“ i S.B. iz Čelinca, koji je vozio automobil „VW“.

Policija je na mjestu nesreće onavila uviđaj a potvrđeno je da je povrede zadobilo pet osoba.

"Ljekarska pomoć im se ukazuje na Unicerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.Š. je utvrđeno 0,99 g/kg alkohola u organizmu. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv D.Š. će biti dostavljen izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja", istakli su u policiji.

