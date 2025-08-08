Na aparatima za vještačko disanje: Sedmogodišnja djevojčica životno ugrožena nakon saobraćajne nesreće kod Čelinca

Sedmogodišnja djevojčica povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica kod Čelinca hospitalizovana u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje u politraumatizovanom stanju i životno je ugrožena, rečeno je Srni u Univerzitetskom kliničkom centru RS

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a su naveli da je pacijent čiji su inicijali A. B. priključena na aparate za mehaničku ventilaciju i da su sve dalje prognoze krajnje neizvjesne.

U toku je hirurško zbrinjavanje pacijenata J. B. i S. B, koji su povrijeđeni u toj saobraćajnoj nezgodi.

Pacijent D. Š. je zadobio povredu stomaka, obavljena je sva neophodna dijagnostika i očekuje se operacija.

Pet lica povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica na regionalnom putu Čelinac – Ukrina u kojem su učestvovala dva vozila, saopšteno je ranije iz Policijske uprave Banjaluka.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 21.45 časova, a povrijeđena lica su prevezena na UKC Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je lice iz Banjaluke čiji su inicijali D. Š, upravljajući vozilom "pežo" i lice iz Čelinca S. B, upravljajući automobilom "folksvagen".

Kod D. Š. utvrđeno je 0,99 promila alkohola u krvi.

SRNA