Vlasnik sarajevskog hotela "Hills": Pasoši izraelskih turista završili u smeću slučajno, nisu namjerno bačeni

Saljo Mrkulić, vlasnik sarajevskog hotela "Hills", oglasio se povodom incidenta od subote, 16. avgusta, kada je 47 izraelskih turista ostalo bez pasoša nakon što su dokumenti završili u smeću.

On je za Nezavisne poručio da nisu tačne informacije da je neko od zaposlenih na recepciji namjerno bacio putne isprave gostiju, već da je došlo do nesretnog slučaja.

Mrkulić je dostavio i snimak sa sigurnosnih kamera recepcije na kojem se, kako tvrdi, jasno vidi da je kesa sa pasošima pala sa pulta u kantu za smeće, dok u tom trenutku niko od radnika nije bio na recepciji. Na snimku se vidi samo osoba s druge strane recepcijskog pulta.

"Pasoši su bili u kesi na pultu recepcije jer se radilo o grupi. Kesa je pala u kantu za smeće, niko to nije primijetio. Na snimku se jasno vidi da je slučajno. Kasnije se u tu kantu bacalo smeće, a pošto se nije vidjelo šta je unutra, pasoši su završili na smetljištu. Želim da se demantuju priče da su zaposleni to uradili namjerno", izjavio je Mrkulić.

On je naglasio da rukovodstvo hotela zajedno sa nadležnim institucijama radi na tome da se turistima iz Izraela obezbijede putne liste kako bi se mogli vratiti u svoju zemlju.

"To su gosti koji kod nas dolaze već četvrtu godinu. Nikada nije bilo nikakvih problema ni skandala. Moglo se desiti svakome, nažalost, desilo se sada", dodao je Mrkulić.

Podsjećamo, 47 izraelskih turista ostalo je bez pasoša nakon što su dokumenti završili u smeću na recepciji hotela, da bi kasnije zajedno sa ostalim otpadom bili odvezeni na deponiju.

Izraelski list Ynet objavio je ranije da su se turisti obratili njihovoj redakciji tvrdeći da je osoblje hotela bacilo njihove pasoše, dok vlasti incident opisuju kao nesrećan slučaj. Dio izraelskih državljana i dalje sumnja da se nije radilo o greški.

