Udes kod Srebrenika: Sudarila se dva automobila, povrijeđeno više osoba

Autor Nikolina Damjanić
Više lica je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas na magistarlnom putu u mjestu Previle kod Srebrenika, rekla je portparol Uprave policije Ministartva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Udes ava auta kod Srebrenika Izvor: Shutterstock

Sprečićeva je dodala da se saobraćajna nezgoda, u kojoj su učestvovala dva automobila, dogodila oko 12.30 časova.

Povrijeđena lica su odmah po saznanju prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi medicinske pomoći, dok policija još ne raspolaže podacima o stepenu povreda ovih lica.

Policija vrši uviđaj prema uputstvima dežurnog tužioca Tuzlanskog kantona.

Za vrijeme uviđaja saobraćaj se odvijao jednom kolovoznom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

(Srna/MONDO)

