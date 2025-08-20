Udes kod Srebrenika: Sudarila se dva automobila, povrijeđeno više osoba

Više lica je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas na magistarlnom putu u mjestu Previle kod Srebrenika, rekla je portparol Uprave policije Ministartva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.
Sprečićeva je dodala da se saobraćajna nezgoda, u kojoj su učestvovala dva automobila, dogodila oko 12.30 časova.
Povrijeđena lica su odmah po saznanju prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi medicinske pomoći, dok policija još ne raspolaže podacima o stepenu povreda ovih lica.
Policija vrši uviđaj prema uputstvima dežurnog tužioca Tuzlanskog kantona.
Za vrijeme uviđaja saobraćaj se odvijao jednom kolovoznom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.
(Srna/MONDO)