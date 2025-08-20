Kraj vrućina, početak nevremena: Meteorolozi najavili vremenske nepogode, oluje i poplave prijete Balkanu i Italiji

Snažna toplotna kupola, koja je donijela istorijski toplotni talas u dijelovima Evrope do sredine avgusta, konačno se urušila i zamijenjena je progresivnijim vremenskim obrascem, navodi "Severe Weather".

Izvor: screenshot/Severe weather

U prognozi za naredne dane najavili su teške vremenske nepogode sa mogućim poplavama u Italiji i na zapadnom Balkanu.

Ističu da će se višestruki cikloni teških vremenskih nepogoda razviti tokom srijede i četvrtka, prodirući u snažno zasićenu i vruću vazdušnu masu koju su ostavili nedavni toplotni talasi, što predstavlja visokorizični potencijal za teške poplave sa obilnim padavinama.

Od srijede do četvrtka i petka, razviće se jake grmljavinske oluje, sa rizikom od krupnog grada, razornih vjetrova, pa čak i tornada, kao i obilnih padavina.

Pojava teških vremenskih nepogoda

Hladniji period će spustiti temperature ispod prosjeka u posljednjim danima avgusta 2025. godine. Okružujući bazu gornjeg talasa, snažna mlazna struja se razvija preko Mediterana, pružajući široko rasprostranjeni uzgon za razvoj grmljavinskih oluja. Regija lijevog izlaza mlazne struje kretaće se preko sjeverne Italije i Jadranskog mora.

Prijetnja se u četvrtak pomjera na istok i biće maksimalna iznad Jadranskog mora i zapadno-sjeverozapadnog Balkana. Visoka nestabilnost mogla bi da donese superćelijske oluje sa intenzivnim padavinama, razornim vjetrovima i poplavama.

Očekuje se da će sistem proizvesti široko rasprostranjene visoke akumulacije padavina, od 80 do 100 mm u mnogim područjima tokom trodnevnog događaja, a mnogo više lokalno.

Najveće količine padavina očekuju se duž severnih Apenina i jadranske regije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, gdje će "ćelije za obuku" (training cells) održavati grmljavinske oluje dovoljno dugo da donesu obilne padavine.

Na nekim mjestima moguće je 200 do 300 mm padavina za 48 sati, što značajno povećava opasnost od bujičnih poplava. Iako je tačno područje najekstremnijih padavina složeno zbog varijacija modela, sjeveroistočnu Italiju, zapadnu Sloveniju i sjeverozapadnu Hrvatsku treba pratiti zbog rizika od poplava do četvrtka uveče.

Hladnije vrijeme u posljednjim danima avgusta

Nakon što oluja konačno oslabi i pomjeri se dalje na istok krajem ove sedmice, dolazi izrazito hladnija vazdušna masa, što će temperaturu narednog vikenda spustiti ispod prosjeka. Hladna vazdušna masa će prekriti centralnu i istočnu Evropu, sjeverni Mediteran i Balkansko poluostrvo. Nadalje, mogu se brzo vidjeti intenzivne padavine u narednim danima, a zatim nove početkom sljedeće sedmice.

Opšti trend sugeriše da će centralna Evropa i sjeverni Mediteran videti dinamičnije, jesenje vrijeme kako se završava avgust i približava septembar 2025. godine, navodi "Severe Weather".

(Mondo/Radio Sarajevo)