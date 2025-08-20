logo
Stanivuković prijeti isključenjima, Crnadak poručuje da se autoritet ne gradi prijetnjama

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković uputio je danas oštru poruku članovima svoje stranke povodom najavljenog sastanka opozicionih partija, naglašavajući da će PDP učestvovati samo ukoliko na poziv bude uključen u cijelosti.

image00005.jpeg Izvor: PDP, Informativna služba

„Za mene kao predsjednika PDP-a smiješno je čuti da postoji dio ljudi koji kaže da je pozvan dio PDP-a. PDP je jedinstvena stranka. Onaj ko bi se samoinicijativno pojavio, taj više nije dio PDP-a, pa makar mi iz očiju ispao. Ko to pokuša, sam se eliminisao“, rekao je Stanivuković, poručivši da rukovodstvo odlučuje o zvaničnim delegacijama.

On je dodao da opozicija bez PDP-a „nema nikakve šanse“, te da gube oni koji isključe ovu stranku, a ne obrnuto.

„Pokazali smo da možemo i sami u Banjaluci. Mi smo inicirali razgovore o zajedničkim sastancima, razgovarao sam sa ljudima iz SDS-a, Igorom Radojičićem i predstavnicima liste ‘Pravda i red’. Zato i kažem – PDP je najsnažniji odgovor“, istakao je lider PDP-a.

Stanivuković je najavio i da će se partija predstaviti „u novom ruhu“ na narednim izborima, uvjeren da može postati vodeća politička organizacija u Republici Srpskoj.

Na ove poruke reagovao je potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak, koji je i ranije zagovarao promjenu stava partije u vezi sa predstojećim prijevremenim izborima.

„Ne znam na koga se odnosi komentar koji je uputio Stanivuković, ali ja ne bih nastupio tako. Više volim da autoritet gradim jasnim politikama i stavovima, a ne prijetnjama. Svako ima pravo na svoj stil“, rekao je Crnadak za Klix.ba.

On je ponovio da se nada promjeni odluke PDP-a i učešću na izborima, navodeći da članstvo stranke želi promjene i podršku opoziciji.
„Ogromna većina našeg članstva će izaći i glasati za opoziciju. Zato se iskreno nadam da će vrh stranke promijeniti stav i podržati zajedničkog kandidata“, naglasio je Crnadak, dodajući da unutar stranke traju konsultacije o ovom pitanju.

(MONDO/Klix)

Tagovi

Draško Stanivuković Igor Crnadak opozicija sastanak

