Lapsus? Stanivuković nazvao Vučića predsjednikom Republike Srpske

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da je interes Srbije i Republike Srpske očuvanje mira i stabilnosti, a ne nasilni protesti i politički obračuni.

On je juče, gostujući na Euronews Srbija u Beogradu, komentarisao aktuelne događaje u Srbiji, gdje su proteklih dana ponovo izbili protesti zbog pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi. Sinoć je u Novom Sadu došlo i do sukoba između demonstranata i policije.

Tokom gostovanja, Stanivuković je napravio lapsus, nazvavši Aleksandra Vučića “predsjednikom Republike Srpske”, piše Gerila.

"Moja poruka je da vidimo interes Srbije, a ne, znate, ajmo u nasilje, u borbu, u najveće proteste, samo zato što neko ne želi da vidi predsjednika Republike Srpske koji se personalno zove Aleksandar Vučić", rekao je Stanivuković, misleći na predsjednika Srbije.

On je naglasio da podrška Srbije i predsjednika Vučića Republici Srpskoj nije deklarativna, već konkretna i mjerljiva.

"Samo Banjaluka je u jednoj godini dobila više od deset miliona maraka direktne podrške od Beograda i Vlade Srbije. Čekajte, šta je to mlađi brat ako je nemir u kući starijeg brata? Moramo da gledamo interes države, a naš interes je mir, stabilnost i razvoj", poručio je gradonačelnik Banjaluke.

Stanivuković je dodao da destabilizacija koristi samo onima koji “nas manje vole”.

"Ako vidite šta se dešava u Republici Srpskoj i u Srbiji, možemo zaključiti da oni koji nas ne vole imaju razlog da uživaju, stave kokice i gledaju to. Moramo biti odgovorni i čuvati naše države, brinuti o Srbima u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i u našoj matici. Samo sa jakom Srbijom na čelu svega toga moguće je obezbijediti budućnost, i mi smo opredijeljeni za to", zaključio je Stanivuković.

