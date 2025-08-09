Stanivuković: Prijevremeni izbori su farsa, Dodik nije ni trebalo da se odazove Sudu BiH

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković oglasio se povodom aktuelne političke situacije, ponavljajući stav da njegova stranka neće učestvovati na prijevremenim izborima, ukoliko do njih dođe nakon oduzimanja mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U svojoj objavi na društvenim mrežama, Stanivuković je istakao da na Balkanu "nikada nema jednostavnog puta" i da su političari uvijek izloženi raznim teorijama zavjere.

"Šta god da uradite na brdovitom Balkanu, pratiće vas teorija zavjere zašto ste to uradili, jer će se uvijek naći neko ko misli da zna bolje od vas šta radite," poručio je on.

Prema Stanivukovićevim riječima, PDP je od početka krize zauzeo odgovoran stav, naglašavajući da je cijeli proces politički i opasan za Republiku Srpsku. On je kritikovao Dodikovu odluku da se odazove sudu.

"Čak i kada je on pristao, misleći da se može izvući, mi smo ostali pri stavu da nije trebao da se odazove Sudu BiH i da su izbori koji iz toga proizilaze jedna velika farsa u kojoj ne treba učestvovati," istakao je Stanivuković.

Kao dokaz da im nije stalo do vlasti, navodi odbijanje učešća u takozvanoj "vladi nacionalnog jedinstva", jer smatra da to nije rješenje.

"Vlada, koliko god bila loša, postoji, ali ono što je u Republici Srpskoj sada ugroženo jeste institucija predsjednika," kazao je on.

Kao rješenje za krizu, PDP je predložio da se u proces uključi akademska zajednica koja bi predložila nestranačkog kandidata, prihvatljivog za sve, kao prelazno rješenje do redovnih izbora. Stanivuković je naglasio da neće licitirati imenima, kako ne bi stvarao nove teorije zavjere.

Na kraju je poručio da PDP ne duguje nikome, osim narodu, te da će oni koji "stvarno brinu o Republici Srpskoj" prihvatiti predloženo rješenje.

"Ako nisu, nastaviće da se bore, ne za Republiku Srpsku, nego za jednu fotelju u njoj," zaključio je Stanivuković, ističući da se sve odluke u PDP-u donose jednoglasno.

Од почетка ове политичке, националне и институционалне кризе, ми у ПДП-у смо се поставили одговорно, свјесни проблема…pic.twitter.com/QIBdInlVmw — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)August 9, 2025

(Mondo)