Vukomanović: Zašto SNSD ćuti na prijedlog o nestranačkom kandidatu?

"Vlada nacionalnog jedinstva je plan za spas jedne stranke. Mi u tome nećemo učestvovati", kaže Tanja Vukomanović.

Izvor: Pres služba PDP-a

Poslanica Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Tanja Vukomanović, poručila je da vlast u Srpskoj ćuti na konkretan prijedlog PDP-a da se trenutna politička kriza prevaziđe imenovanjem nestranačke ličnosti iz akademske zajednice za prelaznog predsjednika.

Kako navodi Vukomanović, taj prijedlog je iznesen na sjednici proširenog Predsjedništva PDP-a, koje smatra da eventualni prijevremeni izbori ne treba da budu novi povod za politička nadigravanja.

"Ostajemo pri stavu da prijevremeni izbori nisu rješenje, ali ako do njih dođe, moramo imati najbolje rješenje za Republiku Srpsku, a ne za Milorada Dodika. Predložili smo da kandidat bude jedan nestranački predstavnik akademske zajednice, prihvatljiv svim političkim opcijama, koji bi mirno i stabilno vodio institucije do redovnih izbora 2026. godine i obezbijedio fer i demokratske izbore", izjavila je Vukomanović.

Ona je postavila pitanje zašto se SNSD nije izjasnio o ovom prijedlogu, posebno nakon što su, kako kaže, tvrdili da im funkcije nisu važne i pozivali su sve stranke na jedinstvo.

"Njihov prijedlog o vladi nacionalnog jedinstva nije rješenje. Predsjedništvo PDP-a je jednoglasno odbilo učešće u toj vladi. To nije vlada za Republiku Srpsku i njen narod, već plan za spas jedne stranke. Mi u tome nećemo učestvovati. Teško je praviti jedinstvenu vladu sa onima koji su Srpsku raselili više nego iko drugi. Mi smo, za razliku od njih, ponudili racionalno rješenje", rekla je Vukomanović.

Podsjetila je i na, kako kaže, niz kontradiktornih poteza vlasti Republike Srpske.

"Odbijanje presude nakon odlaska u Sud BiH više nema smisla, isto kao što referendumi nemaju smisla nakon plaćanja kazne. Ne može se i jedno i drugo. Ne likujemo, ali ne možemo ignorisati činjenicu da je Dodik već prihvatio cijeli proces i otišao predaleko. Zato je najbolje da se pronađe prelazno rješenje. Ako je poziv na jedinstvo iskren, evo prijedloga na kojem mogu pokazati da im nije stalo samo do vlasti, već i do Republike Srpske", zaključila je Vukomanović.

(MONDO)