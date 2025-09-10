Ustavni sud RS odlučio: Zakonom o pomoćnom sastavu policije Srpske nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS donijelo je odluku da Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Narodna skupština Republike Srpske je u julu ove godine, po hitnom postupku, usvojila ovaj zakon kojim se predviđa uvođenje rezervnog ili pomoćnog sastava policije RS, na koji je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS uložio veto.

“Imajući u vidu temeljni prigovor podnosioca zahtjeva da osporeni zakon mijenja organizaciju javne vlasti bez garancija proporcionalne zastupljenosti kontitutvnih naroda, Vijeće Ustavnog suda je ocijenilo da je osnovnim tekstom Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima već propisan princip nacionalne zastupljenosti kao obavezan, tj. da struktura policijskih službenika treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu, što podrazumjeva i pripadnike pomoćnog sastava policije, te da ovaj princip nije bilo potrebno ponovo naglašavati i u tekstu osporenog zakona”, navodi se u odluci Ustavnog suda RS.

Ostale navode iz obrazloženja o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda vijeće nije razmatralo jer su, prema njihovoj ocjeni, paušalni i ne sadrže pravnu argumentaciju i ne mogu se dovesti u vezu sa odredbama Ustava kojim su definisani vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u RS.

U zakonu se navodi da ministarstvo može uspostaviti pomoćni sastav policije u slučajevima kada treba da se nadoknadi veliki broj policijskih službenika za obavljanje određenih policijskih poslova.

"Izbor pripadnika pomoćnog sastava policije obavlja se putem javnog konkursa, a uslove za postupak prijavljivanja, selekciju i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za pripadnika pomoćnog sastava policije propisuje Vlada podzakonskim aktom", navodi se u zakonu.

Istaknuto je da o angažovanju pomoćnog sastava policije odlučuje ministar, na prijedlog direktora policije.

Na posljednjoj sjednici Ustavnog suda RS odlučivano je i o odluci Narodne skupštine RS o izboru predsjednikā i članova Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS, i utvrđeno je da je povrijeđen vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda.

