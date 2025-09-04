Vijeće naroda RS: Saglasnost o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda nije postignuta

Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda o vetu na raspisivanje referenduma u Srpskoj i odlukom o prijevremenom stupanju na snagu ove odluke.

Izvor: Vijeće naroda RS

Saglasnost nije postignuta ni u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i odlukom o prijevremenom stupanju na snagu ovog zakona.

Predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, saopšteno je iz Vijeća naroda.

Predsjednik Kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je da nije postignuta saglasnost o predloženom vetu tog Kluba.

"Kolege iz drugih klubova nisu podržali naš veto, sada to ide na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine. Nećemo sigurno ni tu dobiti podršku", rekao je Tabaković novinarima nakon sjednice.

On je naveo da će onda Ustavni sud Republike Srpske dati konačnu odluku.

Tabaković je najavio da bi u narednih tri do četiri dana ovaj klub trebalo da odluči da li će pokrenuti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izbor vlade Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 22. avgusta odluku o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku?".

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kojima se propisuje mogućnost da u određenim slučajevima bude osnovana posebna komisija za sprovođenje referenduma, te da ovu komisiju osniva Narodna skupština Republike Srpske.

Propisano je da je, osim dosadašnjih organa, i referendumska komisija organ za sprovođenje referenduma.

(Srna/MONDO)