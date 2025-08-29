logo
Veto na referendum u RS: Klub Bošnjaka smatra da je ugrožen vitalni nacionalni interes

Autor Dušan Volaš
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske danas je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske i na Odluku Narodne skupštine Srpske o raspisivaju referenduma.

Veto na referendum u RS: Klub Bošnjaka smatra da je ugrožen vitalni nacionalni interes Izvor: Vijeće naroda RS

Zakonom je definisano da referendum u Srpskoj može provesti komisija NSRS, odnosno ad hok komisija, a Odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku?"

Zakon i odluka usvojeni su na protekloj posebnoj sjednici NSRS prije sedam dana, poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku Srpske, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

(RTRS)

