Veto na referendum u RS: Klub Bošnjaka smatra da je ugrožen vitalni nacionalni interes

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske danas je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske i na Odluku Narodne skupštine Srpske o raspisivaju referenduma.

Zakonom je definisano da referendum u Srpskoj može provesti komisija NSRS, odnosno ad hok komisija, a Odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku?"

Zakon i odluka usvojeni su na protekloj posebnoj sjednici NSRS prije sedam dana, poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku Srpske, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

