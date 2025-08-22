Definisano referundumsko pitanje: "Narod će dati ključni odgovor i odrediti dalje korake"

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica u uvodnoj riječi po posljednjoj tački dnevnog reda posebne sjednice NSRS otkrio je kako će glasiti referendumsko pitanje, ukoliko ga poslanici usvoje.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Mazalica je rekao večeras da će referendumsko pitanje glasiti: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku".

"Odluka o raspisivanju referenduma jeste logičan i zakonit slijed događaja koji je prizašao iz specifične ustavne, političke i pravne situacije u kojoj se našla Srpska zbog neustavnog i nezakonitog nametanja odluka neizabranog Šmita", rekao je Mazalica u Narodnoj skupštini, obrazlažući prijedlog odluke o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH i odluke CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku.

Mazalica je istakao da referendum, kao oblik građanskog izjašnjavanja, jeste vrhunac demokratije i civilizacijsko pitanje koje su u stanju sprovesti samo uređeni pravni sistemi i moderna demokratska društva.

"Donošenjem odluke o raspisivanju republičkog referenduma, Srpska će potvrditi demokratske kapacitete i pitati narod o ključnim pitanjima koje uređuju ustavno uređenje i vladavinu prava", dodao je Mazalica.

On je rekao da je odlukama Šmita urušen Dejtonski mirovni sporazum i poništena volja građana Republike Srpske.

"Referendumskim pitanjem narod će dati ključni odgovor i odrediti dalje korake koje će preduzeti institucije. Raspisivanje referenduma je neophodno da bi se od neizabranih stranaca i neustavnih institucija zaštitilo ustavno uređenje u BiH, vladavina prava i pravo naroda da izrazio svoj stav", naglasio je Mazalica.

(Srna)