SNSD uvjeren da će referendum u Srpskoj biti 25. oktobra, u narednih 15 dana imenovanje komisije

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine RS utvrdio je odgovore Ustavnom sudu RS u vezi sa zahtjevima za ocjenom ustavnosti Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i Odluke o raspisivanju referenduma

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ove akte Narodna skupština RS usvojila je na posebnoj sjednici održanoj 22. avgusta.

U odboru smatraju da navodi Кluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za zaštitom vitalnog nacionalnog interesa nisu utemeljeni na Ustavu RS, te da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog konstitutivnog naroda.

"Ovim zahtjevima Кluba delegata iz reda bošnjačkog naroda nastavljena je praksa zloupotrebe ustavnog instituta zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda", istakli su u odboru NSRS.

Član ovog odbora Mladen Ilić (SNSD) naveo je danas da je odbor odluku donio jednoglasno, ali i napomenuo da nisu bili prisutni opozicioni poslanici koji već izvjesno vrijeme ne dolaze na sjednice.

Podsjećamo, Ustavni sud RS je u ponedjeljak saopštio da će u narednih mjesec dana donijeti meritorne odluke u vezi sa zahtjevom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS o povredi vitalnog nacionalnog interesa.

Ilić tvrdi da Bošnjaci "ne spore pravnu materiju, nego zakonska rješenja koja im se ne dopadaju". Objašnjava da se ne miješa u rad Ustavnog suda RS, ali je uvjeren da neće biti prepreka da se referendum održi planiranog datuma.

"Oni ne gledaju meritum zakona. Zanima ih samo politika", dodao je Ilić.

Podvukao je da će vladajuća većina u Republici Srpskoj uraditi sve što može da se referendum održi 25. oktobra.

"Očekujemo sjednicu NSRS u narednih 15 dana da se imenuje komisija od narodnih poslanika za sprovođenje referenduma", istakao je Ilić.

Ranije je precizirano da bi referendumsko pitanje trebalo glasiti: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?".

