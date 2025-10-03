logo
Vijeće Ustavnog suda RS: Odluke o referendumu ne krše vitalni nacionalni interes Bošnjaka

Autor Nikolina Damjanić
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS donijelo je odluku da izmjene Zakona o referendumu i odluke o raspisivanju referenduma ne ugrožavaju vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da akti koje je Narodna skupština RS usvojila 22. avgusta ove godine, izmjene i dopune Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i odluke o raspisivanju republičkog referenduma  ne povređuju vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Na 172. sjednici Vijeće je razmatralo izmjene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, te zaključilo da osporeni akti ne stavljaju u neravnopravan položaj nijedan od konstitutivnih naroda. U obrazloženju se navodi da Rеferendumska komisija nema status javne institucije niti organa vlasti na koje se odnosi ustavna obaveza proporcionalne zastupljenosti naroda, te da zakon ne stvara nejednaka prava u procesu odlučivanja.

Na 173. sjednici, Vijeće je odlučilo da ni Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i odluka o njenom prijevremenom stupanju na snagu ne predstavljaju povredu vitalnog nacionalnog interesa. Istaknuto je da osporene odluke jednako tretiraju sve narode i građane, te da eventualne bojazni i pretpostavke o posljedicama referenduma, koje je isticao Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS, nisu pravno relevantne za ocjenu povrede vitalnog interesa.

Zaključeno je da odluke o referendumu nemaju nacionalni predznak, već se podjednako odnose na sve građane, koji slobodno raspolažu svojim pravom da učestvuju na referendumu.

Ustavni sud RS referendum

