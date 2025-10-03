Vijeće Ustavnog suda RS: Odluke o referendumu ne krše vitalni nacionalni interes Bošnjaka

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS donijelo je odluku da izmjene Zakona o referendumu i odluke o raspisivanju referenduma ne ugrožavaju vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da akti koje je Narodna skupština RS usvojila 22. avgusta ove godine, izmjene i dopune Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i odluke o raspisivanju republičkog referenduma ne povređuju vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Na 172. sjednici Vijeće je razmatralo izmjene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, te zaključilo da osporeni akti ne stavljaju u neravnopravan položaj nijedan od konstitutivnih naroda. U obrazloženju se navodi da Rеferendumska komisija nema status javne institucije niti organa vlasti na koje se odnosi ustavna obaveza proporcionalne zastupljenosti naroda, te da zakon ne stvara nejednaka prava u procesu odlučivanja.
Na 173. sjednici, Vijeće je odlučilo da ni Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i odluka o njenom prijevremenom stupanju na snagu ne predstavljaju povredu vitalnog nacionalnog interesa. Istaknuto je da osporene odluke jednako tretiraju sve narode i građane, te da eventualne bojazni i pretpostavke o posljedicama referenduma, koje je isticao Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS, nisu pravno relevantne za ocjenu povrede vitalnog interesa.
Zaključeno je da odluke o referendumu nemaju nacionalni predznak, već se podjednako odnose na sve građane, koji slobodno raspolažu svojim pravom da učestvuju na referendumu.