Selak: Prilagodićemo zakone prema odluci Ustavnog suda RS o otkupu zatvorske kazne

Ministar pravde Goran Selak rekao je da se odluke Ustavnog suda Republike Srpske ne komentarišu, već sprovode, te da će Ministarstvo pripremiti prijedlog izmjena i uputiti ga u skupštinsku proceduru.

Izvor: Ministarstvo pravde RS

Ministarstvo pravde Republike Srpske saopštilo je da će u najkraćem roku prilagoditi Krivični zakonik prema odluci Ustavnog suda Srpske koji je utvrdio da odredba koja propisuje da se izrečena kazna zatvora do jedne godine može zamijeniti novčanom na zahtjev osuđenog nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

Ministar pravde Goran Selak je naveo da će Ministarstvo pripremiti prijedlog izmjena i uputiti ga u skupštinsku proceduru.

"Ova odluka je u potpunosti u skladu sa sudskom nezavisnošću i pravom suda da odlučuje prema zakonu", naglasio je Selak.

(Srna)