Zbog sve češćih napada: Selak najavio izmjene zakona radi veće zaštite službenih lica

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak smatra da je krajnje vrijeme da se uvedu strože kazne za napade na službena lica, kako bi se postigla i individualna i opšta svrha kažnjavanja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Sve češći napadi na službena lica u Republici Srpskoj ukazuju na to da je neophodno propisati strože kazne kako bi se postigla svrha kažnjavanja prema učiniocima, ali i opšta svrha propisivanja i izricanja krivičnih sankcija", naveo je Selak.

On je podsjetio da se, prema važećem Krivičnom zakoniku, za napad na službeno lice u vršenju dužnosti može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, dok su predviđene i strože kazne – od šest mjeseci do pet godina – u slučajevima kada je pri napadu upotrebljeno oružje ili su nanesene tjelesne povrede.

Selak je naglasio da je zaštita službenih lica koja sprovode zakon u interesu bezbjednosti svih građana Republike Srpske, te da će Ministarstvo pravde u narednom periodu razmotriti inicijative za izmjene zakonskih rješenja u ovoj oblasti.

(Srna/MONDO)