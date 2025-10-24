logo
Stanivuković najavio krivičnu prijavu zbog sporne kupovine zgrade na Kozari 2

Stanivuković najavio krivičnu prijavu zbog sporne kupovine zgrade na Kozari

Autor Nikolina Damjanić
2

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, najavio je podnošenje krivične prijave protiv odgovornih u Vlasti Republike Srpske i Ugostiteljskom servisu zbog, kako navodi, sumnjive nabavke poslovne zgrade na Kozari, nekadašnjeg hotela Monument.

Stanivuković o krivičnoj prijavi zbog kupovine hotela monument Izvor: Turistička organizacija Republike Srpske za mondo.ba

Prema dostupnim podacima, riječ je o poslu vrijednom do 20 miliona KM, dok je isti objekat prije tri godine kupljen u stečajnom postupku za 3,1 milion KM. Stanivuković je istakao da je sporno što oglas za kupovinu, po njegovim riječima, pogoduje samo jednom ponuđaču.

„Ovdje nije u pitanju samo moguće kršenje zakona, već klasičan primjer institucionalne korupcije. Kada institucije prave poslove očigledno na štetu građana, urušava se povjerenje u vlast i kredibilitet institucija“, poručio je Stanivuković.

On je Vladi RS uputio zahtjev za hitno obustavljanje postupka, naglašavajući da je nedopustivo trošiti milionske iznose dok građani, poput trudnica, čekaju osnovne zdravstvene usluge, kao što su besplatni prenatalni testovi.

„Ako imamo novca za ovakve nabavke, mora ga biti i za osnovne ljudske potrebe. Država koja više ulaže u zgrade nego u živote svojih građana ide u pogrešnom smjeru“, zaključio je Stanivuković.

Ko o cemu ku@#a o postenju

"Stanivuković je istakao da je sporno što oglas za kupovinu, po njegovim riječima, pogoduje samo jednom ponuđaču." Sta bi ono sa rasvjetom u banja luci? Jel ono isti bi da pogoduje samo jednom ponudjacu i to hrvatskoj firmi a domace je sutnuo u stranu. Kod draskica je izgleda "Kupujmo Hrvastsko, ovaj kupujmo "domace"

Браћа

Сви сте ви исти кода сте браћа. Више нико не зарезује ни законе ни морал

