Neslavni rekorder iz Banjaluke: Vozio sa više od četiri promila alkohola u krvi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Banjalučka policija ovog petka i subote (24/25. oktobar) sprovela je akciju kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na vožnju pod djestvom alkohola.

Banjalučanin vozio sa više od 4 promila alkohola u krvi Izvor: Shutterstock

Kako su saopštili, tokom pojačane kontrole policijski službenici su kontrolisali i izvršili alkotestiranje 1.567 učesnika u saobraćaju.

"Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu sankcionisana su 62 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja. Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 32 vozača su sankcionisana zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, a 43 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg", saopštila je policija i dodala da je u službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je sedam vozača, te da je evidentirano i šest ostalih prekršaja.

Policija je tokom ove akcije uhapsila i jednog neslavnog rekordera koji je vozio sa više od četiri promila alkohola u krvi.

"Policijski službenici su 25.oktobra oko 01,18 časova u Banjaluci nakon kontrole vozila marke „Ford“, kojim je upravljalo lice N.S. iz Banjaluke, istog lišili slobode. Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 4,09 g/kg", rekli su u policiji.

Inače, četiri promila alkohola u krvi predstavlja izuzetno opasno stanje koje je znatno iznad zakonskog limita za vožnju i može dovesti do nesvjestice, kome, pa čak i smrti. Ljudi s tom koncentracijom alkohola obično su dezorijentisani i ne mogu samostalno funkcionisati.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

(Mondo)

