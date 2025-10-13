Uprkos stalnim kontrolama i apelima: Banjalučani pijani za volanom, za dva dana isključena 183 vozača

Banjalučka policija je tokom vikenda sprovela pojačanu kontrolu saobraćaja, fokusiranu na vožnju pod dejstvom alkohola. Od 4.594 testirana vozača, 183 su sankcionisana i isključena iz saobraćaja zbog alkohola u organizmu.

Izvor: Shutterstock

Kod 106 vozača je utvrđeno između 0,31 i 0,80 g/kg alkohola u organizmu, 57 vozača je imalo od 0,81 do 1,50 g/kg, 15 vozača je uhapšeno i zadržano u službenim prostorijama do istrežnjenja jer su imali preko 1,5 promila alkohola od čega je kod četiri vozača utvrđeno preko dva promila.

“Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su tri mlada vozača, odnosno vozači mlađi od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva. Dva vozača odbila su da se podvrgnu ispitivanju, a evidentirano je i 48 ostalih prekršaja”, saopšteno je iz policije.

Istaknuto je i da je uhapšen I.J. iz Čajniča kod kojeg je utvrđeno 0,85 g/kg alkohola u organizmu i koji je iskjučen iz saobraćaja. Međutim, sat vremena nakon toga je ponovo uočen kako vozi, da bi vrijeđao i prijetio policajcima.

Tokom vikenda su uhapšeni i R.V. iz Banjaluke i M.P. iz Кneževa, jer su su pijani učestvovali u saobraćajnim nesrećama sa materijalnom štetom. Pri tome je R.V. imao 1,71 g/kg alkohola u organizmu, a M.P. čak 2,47 g/kg promila.

“Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju”, podvukli su iz policije.