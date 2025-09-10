logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen vozač u Banjaluci, imao 3,24 promila alkohola

Uhapšen vozač u Banjaluci, imao 3,24 promila alkohola

Autor Nikolina Damjanić
0

Vozač iz Banjaluke čiji su inicijali D.K. uhapšen je jer je vozio automobil sa 3,24 promila alkohola u krvi, a policijskom provjerom je utvrđeno da ima i 2.245 KM duga u registru novčanih kazni, saopšteno je danas iz banjalučke Policijske uprave.

Uhapšen vozač u Banjaluci Izvor: Shutterstock

Ovo lice je uhapšeno juče nakon što su policijski službenici u 12.45 časova u mjestu Dragočaj kontrolisali automobil "fijat" kojim je upravljalo, a utvrđeno je da vozilo nije registrovano i da ima nepripadajuće registarske oznake.

Zbog ovih prekršaja i bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja od D.K. je oduzeto vozilo, a svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

U saopštenju iz Policijske uprave navodi se da je uhapšeno i lice iz Banjaluke čiji su inicijali M.B. kod kojeg je pronađena određena količina kokaina.

Banjalučka policija uhapsila je lice iz Gradiške čiji su inicijali N.V. koje je upravljalo automobilom pod dejstvom amfetamina.

Lice čiji su inicijali S.D. iz Laktaša uhapšeno je jer je upravljalo neregistrovanim motociklom prije sticanja prava, a odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droge u organizmu.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenje za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana dva krivična djela, tri narušavanja javnog reda i mira i 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica povrijeđena.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka vožnja alkohol

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ