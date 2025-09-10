Uhapšen vozač u Banjaluci, imao 3,24 promila alkohola

Vozač iz Banjaluke čiji su inicijali D.K. uhapšen je jer je vozio automobil sa 3,24 promila alkohola u krvi, a policijskom provjerom je utvrđeno da ima i 2.245 KM duga u registru novčanih kazni, saopšteno je danas iz banjalučke Policijske uprave.

Ovo lice je uhapšeno juče nakon što su policijski službenici u 12.45 časova u mjestu Dragočaj kontrolisali automobil "fijat" kojim je upravljalo, a utvrđeno je da vozilo nije registrovano i da ima nepripadajuće registarske oznake.

Zbog ovih prekršaja i bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja od D.K. je oduzeto vozilo, a svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

U saopštenju iz Policijske uprave navodi se da je uhapšeno i lice iz Banjaluke čiji su inicijali M.B. kod kojeg je pronađena određena količina kokaina.

Banjalučka policija uhapsila je lice iz Gradiške čiji su inicijali N.V. koje je upravljalo automobilom pod dejstvom amfetamina.

Lice čiji su inicijali S.D. iz Laktaša uhapšeno je jer je upravljalo neregistrovanim motociklom prije sticanja prava, a odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droge u organizmu.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenje za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana dva krivična djela, tri narušavanja javnog reda i mira i 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica povrijeđena.

(MONDO/Srna)